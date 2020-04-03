2. Ручки шкафов также нужно мыть с мылом или протирать салфеткой с антисептиком во время уборки дома.

3. С выключателями полегче — если дома все здоровы, часто протирать их салфеткой с антисептиком нет необходимости. Но если кто-то из родственников болеет, дезинфицируйте выключатель после каждого использования.

Можно выдохнуть: часто протирать мебель и технику не нужно

Письменные столы, спинки стульев, не обитые тканью или мягким материалом, журнальные столики, тумбочки, полки и крышки комодов мойте с мылом или протирайте салфеткой с антисептиком во время уборки дома. Это относится и к бытовой технике.

Кухонные столешницы достаточно один раз в день мыть с применением бытовой химии или протирать салфеткой с антисептиком на основе спирта. Но если в доме есть больной человек, делать это нужно после каждого приёма пищи.

Чаще убирайтесь в ванной комнате

1. Смесители и раковину нужно мыть с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Делайте это каждый день или через день. Но если с вами живёт больной человек, дезинфицировать смесители и раковину нужно после каждого использования.