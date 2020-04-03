Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте памятку о том, как правильно проводить в квартирах дезинфекцию во время коронавирусных каникул. Главное правило: обязательно запасайтесь антисептиком на основе спирта и бытовой химией, потому что их придётся использовать часто.
Как обрабатывать ручки и выключатели
1. Дверные ручки нужно мыть с мылом или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Дезинфицируйте те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой. И ДО того, как вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательно вымойте руки.
2. Ручки шкафов также нужно мыть с мылом или протирать салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
3. С выключателями полегче — если дома все здоровы, часто протирать их салфеткой с антисептиком нет необходимости. Но если кто-то из родственников болеет, дезинфицируйте выключатель после каждого использования.
Можно выдохнуть: часто протирать мебель и технику не нужно
Письменные столы, спинки стульев, не обитые тканью или мягким материалом, журнальные столики, тумбочки, полки и крышки комодов мойте с мылом или протирайте салфеткой с антисептиком во время уборки дома. Это относится и к бытовой технике.
Кухонные столешницы достаточно один раз в день мыть с применением бытовой химии или протирать салфеткой с антисептиком на основе спирта. Но если в доме есть больной человек, делать это нужно после каждого приёма пищи.
Чаще убирайтесь в ванной комнате
1. Смесители и раковину нужно мыть с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Делайте это каждый день или через день. Но если с вами живёт больной человек, дезинфицировать смесители и раковину нужно после каждого использования.
2. Туалетные принадлежности, например зубные щётки, расчески и так далее, обрабатывайте салфеткой с антисептиком, если в доме есть больной человек.
3. Унитаз, ванну, душевую кабину и биде мойте в последнюю очередь, используя дезинфицирующие средства на основе хлора.
Санитарные врачи рекомендуют проводить влажную уборку в доме или квартире два-три раза в неделю, если все родственники здоровы. Но если с вами живёт больной человек, уборку нужно делать каждый день. И обязательно использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что безопаснее всего во время карантина вообще не ходить в магазин, а заказать онлайн-доставку.
Эти советы санитарных врачей вам помогут минимум весь апрель, потому что президент до конца месяца продлил коронавирусные каникулы.