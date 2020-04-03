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Как мужчина заразился, не сообщается

Как мужчина заразился, не сообщается

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперштаб.


В течение трех дней он находился на искусственной вентиляции легких. У мужчины наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

О том, как погибший заразился, не сообщается.


На данный момент в стране зарегистрировано случаев коронавируса 3548 человек — плюс 771 случай за сутки. 31 человек погиб.

В четверг президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля.

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