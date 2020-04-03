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РПЦ предложила верующим отметить Пасху онлайн

Можно будет посмотреть трансляцию праздничного богослужения

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На прошлой неделе патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы

На прошлой неделе патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы

В этом году православные христиане празднуют Пасху 19 апреля. Но сегодня Владимир Путин продлил нерабочие дни для борьбы с коронавирусом до конца месяца. И Русская православная церковь призвала верующих готовиться к тому, что Пасха в этом году пройдет в условиях самоизоляции.

В РПЦ предлагают посмотреть трансляцию праздничного патриаршего богослужения. Патриарх Кирилл в ближайшие дни объявит, будет ли возможность допускать людей на службы.

— Возможно, празднование Пасхи 19 апреля ограничится просмотром телетрансляции патриаршего богослужения, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу РПЦ.

29 марта патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома и не ходить в церковь, соблюдать все предписания властей. Хотя ранее Русская православная церковь отказалась закрывать храмы.

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