РПЦ предложила верующим отметить Пасху онлайн

В этом году православные христиане празднуют Пасху 19 апреля. Но сегодня Владимир Путин продлил нерабочие дни для борьбы с коронавирусом до конца месяца. И Русская православная церковь призвала верующих готовиться к тому, что Пасха в этом году пройдет в условиях самоизоляции.



В РПЦ предлагают посмотреть трансляцию праздничного патриаршего богослужения. Патриарх Кирилл в ближайшие дни объявит, будет ли возможность допускать людей на службы.

— Возможно, празднование Пасхи 19 апреля ограничится просмотром телетрансляции патриаршего богослужения, — цитирует «РИА Новости» пресс-службу РПЦ.