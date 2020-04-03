По состоянию на четверг, 2 апреля, в Новосибирске по-прежнему зафиксировано десять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Последний из них зафиксировали еще вчера. Тем временем за сутки в России выявили еще 771 новый случай заболевания коронавирусом.
Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске за последние сутки:
- сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали тест-систему на иммунитет к коронавирусной инфекции. Она может выйти на рынок к 10–15 апреля;
- сибиряк с подозрением на коронавирус рассказал редакции НГС о сдаче анализа и полёте с заражённой;
- новосибирцы рванули в горы после обращения Путина, но на базы их больше не пускают;
- в этом материале мы рассказываем, как быть тем новосибирцам, которые ухаживают за лежачими больными, а также как быть пожилым и маломобильным людям;
- в Новосибирске полицейские уже успели составить 7 административных протоколов на тех, кто должен находиться в самоизоляции после заграничной поездки;
- в детскую больницу № 3 за сутки госпитализированы два ребенка с симптомами ОРВИ, они недавно вернулись в Россию;
- мы устроили фоточат на НГС и посмотрели, чем на изоляции занимаются новосибирцы, — полюбуйтесь и вы!
- власти подсчитали число вопросов на горячую линию по коронавирусу — туда обратились 7000 раз. Чаще всего жители задаются вопросом о правилах нового режима;
- Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать еду в карантин;
- мы поговорили с парами, которым пришлось отменить свадьбу из-за коронавируса, и уточнили в ЗАГСе, как долго двери будут закрыты, а также спросили у свадебных организаторов, что происходит в их сфере;
- и снова фейки. В соцсетях и мессенджерах новосибирцы распространяли приказ о введении комендантского часа в Новосибирске. Мы выяснили, есть ли такой документ;
- компания 2ГИС объявила о сокращении зарплат сотрудников из-за коронавируса, который привёл к падению рынка рекламы;
- показываем капсулы для перевозки людей с коронавирусом — 10 кадров о работе скорой в новых условиях;
- адвокат объяснил, что грозит новосибирцу с коронавирусом, который отказывался лечь в больницу;
- новосибирцы создали игру про пандемию и кризис — геймеры добывают туалетную бумагу и топят печь долларами;
- пассажиров рейса из Таиланда в Новосибирск, который прибыл сегодня вечером, решили доставить в обсерватор, как и предыдущий рейс. Наши корреспонденты побывали в аэропорту и рассказали, как это происходило;
- ну и, конечно, второе выступление Владимира Путина перед нацией. Теперь нерабочие дни продлятся до 30 апреля. В этой трансляции читайте всё, что сказал президент.
НГС продолжает вести онлайн-трансляцию происходящего в Новосибирске во время пандемии коронавируса. Оставайтесь с нами.