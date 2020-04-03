3 апреля пятница
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Спецобращение Владимира Путина
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
В регионе, как и прежде, 10 случаев заболевания коронавирусом

В регионе, как и прежде, 10 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на четверг, 2 апреля, в Новосибирске по-прежнему зафиксировано десять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Последний из них зафиксировали еще вчера. Тем временем за сутки в России выявили еще 771 новый случай заболевания коронавирусом.

Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске за последние сутки:

  • сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали тест-систему на иммунитет к коронавирусной инфекции. Она может выйти на рынок к 10–15 апреля;
  • сибиряк с подозрением на коронавирус рассказал редакции НГС о сдаче анализа и полёте с заражённой;
  • новосибирцы рванули в горы после обращения Путина, но на базы их больше не пускают;
  • в этом материале мы рассказываем, как быть тем новосибирцам, которые ухаживают за лежачими больными, а также как быть пожилым и маломобильным людям;
  • в Новосибирске полицейские уже успели составить 7 административных протоколов на тех, кто должен находиться в самоизоляции после заграничной поездки;
  • в детскую больницу № 3 за сутки госпитализированы два ребенка с симптомами ОРВИ, они недавно вернулись в Россию;
  • мы устроили фоточат на НГС и посмотрели, чем на изоляции занимаются новосибирцы, — полюбуйтесь и вы!
  • власти подсчитали число вопросов на горячую линию по коронавирусу — туда обратились 7000 раз. Чаще всего жители задаются вопросом о правилах нового режима;
  • Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать еду в карантин;
  • мы поговорили с парами, которым пришлось отменить свадьбу из-за коронавируса, и уточнили в ЗАГСе, как долго двери будут закрыты, а также спросили у свадебных организаторов, что происходит в их сфере;
  • и снова фейки. В соцсетях и мессенджерах новосибирцы распространяли приказ о введении комендантского часа в Новосибирске. Мы выяснили, есть ли такой документ;
  • компания 2ГИС объявила о сокращении зарплат сотрудников из-за коронавируса, который привёл к падению рынка рекламы;
  • показываем капсулы для перевозки людей с коронавирусом — 10 кадров о работе скорой в новых условиях;
  • адвокат объяснил, что грозит новосибирцу с коронавирусом, который отказывался лечь в больницу;
  • новосибирцы создали игру про пандемию и кризис — геймеры добывают туалетную бумагу и топят печь долларами;
  • пассажиров рейса из Таиланда в Новосибирск, который прибыл сегодня вечером, решили доставить в обсерватор, как и предыдущий рейс. Наши корреспонденты побывали в аэропорту и рассказали, как это происходило;
  • ну и, конечно, второе выступление Владимира Путина перед нацией. Теперь нерабочие дни продлятся до 30 апреля. В этой трансляции читайте всё, что сказал президент.

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию происходящего в Новосибирске во время пандемии коронавируса. Оставайтесь с нами.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!