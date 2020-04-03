По состоянию на четверг, 2 апреля, в Новосибирске по-прежнему зафиксировано десять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Последний из них зафиксировали еще вчера. Тем временем за сутки в России выявили еще 771 новый случай заболевания коронавирусом.



Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске за последние сутки:



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