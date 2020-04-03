НГС продолжает серию интервью в прямом эфире нашего Instagram с сибиряками, которые живут в других странах и там переживают коронавирус. Наталья Невельская переехала из Новосибирска на север Израиля — в 60-тысячный город Нагария. Здесь, как и в остальном Израиле, введён режим самоизоляции: горожан просят оставаться дома: почти вся жизнь в стране замерла на месяц. После прямого эфира с Натальей мы сделали подборку из 13 интересных фактов, которые она нам рассказала.
1. В Израиле всё началось в начале марта, когда проходили местные выборы и древний еврейский праздник Пурим. После этого праздника, который сопровождается различными карнавалами и шествиями, большие группы туристов вернулись к себе на родину и обнаружили вирус. Заражены оказались туристы из Греции и Южной Кореи. После этого о коронавирусе начали говорить в Израиле.
2. После обнаружения коронавируса в нашей стране постепенно начали вводить различные ограничения: закрывали автобусные рейсы из аэропортов, после — на поездах, закрывали направления в определённые страны.
3. Жёсткого карантина в Израиле нет, за исключением некоторых городов с очагом коронавируса. Жителей просят не уходить от дома далее, чем на 100 метров. Но на улице никто расстояние не замеряет. Можно ходить за продуктами, но никто не следит, как часто ты это делаешь. Никаких пропусков на передвижения нет. Люди сами сидят по домам.
4. Примерно через неделю появился первый тяжелобольной — 38-летний водитель туристического автобуса, который возил группу туристов из Греции. Он долго лежал в реанимации с подключением к аппарату ИВЛ и полностью вылечился только на днях.
5. Сейчас в Израиле порядка 6500 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Из них примерно 5500 человек лечатся дома, 200 госпитализировано, около 100 человек находятся на искусственной вентиляции лёгких, около 30 человек — скончалось. Первый умер неделю назад. Средний возраст скончавшихся — 75 лет.
6. Израильская власть в один момент перевела страну на изоляцию: всем сказали не выходить на работу и отпустили по домам на 31 день. Это объясняется местным законом, когда работника отправляют в неоплачиваемый отпуск более, чем на 30 дней, он имеет право на пособие по безработице. Поэтому финансовую ответственность власть переложила с бизнеса на себя.
7. В связи с временной потерей работы в начале апреля на бирже труда зарегистрировалось около миллиона человек. Это почти каждый девятый из проживающих в Израиле. При этом рабочие места за такими безработными всё равно сохраняются.
8. Пособие по безработице в Израиле невысокое. От зарплаты безработному полагается максимум 65%. Средний доход семьи из четырех человек (двое взрослых и двое детей) в месяц составляет сумму, эквивалентную примерно 4000 долларов. От этих 4000 долларов семья получит примерно 2500–3000 долларов, чего хватит только оплатить квартиру и по минимуму на продукты для семьи из четырех человек.
9. Кредиты, ипотека и прочие ссуды никто не отменял. Ипотеку по местным законам, если ты оказался в тяжёлой финансовой ситуации, могут приостановить на срок до трёх месяцев. Но это правило работало и ранее. Замораживать или переносить платежи за аренду квартир фирмы, сдающие эти квартиры, отказываются.
10. Частные предприниматели в Израиле, скорее всего, пострадают. Те, кто имел какой-то небольшой бизнес, платить налоги и прочие платежи за время простоя, пусть с некоторой отсрочкой, но всё равно обязаны.
11. В Израиле закрылось почти всё, кроме продуктовых магазинов, почты и магазинов, торгующих санитарными средствами. Поэтому в некоторых промтоварных магазинах, чтобы избежать закрытия, стали дополнительно торговать гелями для дезинфекции рук. К морю выходить здесь тоже нельзя.
12. Цены на продукты не поднялись. Дорого стоить стали только маски. Они быстро исчезли из продажи. За одну маску типа простого респиратора в Нагарии перекупщики просят цену, эквивалентную 10 долларам.
13. После волны продуктового ажиотажа, который случился в середине марта, в дефиците оказались куриные яйца. Яйца здесь местные, курицы несутся также, но в магазинах Нагарии этого продукта почему-то нет. Объяснить это никто не может.
В прошлом выпуске мы рассказывали про жизнь на карантине в США. Бывшая солистка группы «Михална» и экс-участница новосибирской программы «Тусовка» Татьяна Баталова поделилась, как жители Калифорнии встретили известие о коронавирусе и что пропало из местных магазинов после волны продуктового ажиотажа.