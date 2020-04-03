2. После обнаружения коронавируса в нашей стране постепенно начали вводить различные ограничения: закрывали автобусные рейсы из аэропортов, после — на поездах, закрывали направления в определённые страны.



3. Жёсткого карантина в Израиле нет, за исключением некоторых городов с очагом коронавируса. Жителей просят не уходить от дома далее, чем на 100 метров. Но на улице никто расстояние не замеряет. Можно ходить за продуктами, но никто не следит, как часто ты это делаешь. Никаких пропусков на передвижения нет. Люди сами сидят по домам.



4. Примерно через неделю появился первый тяжелобольной — 38-летний водитель туристического автобуса, который возил группу туристов из Греции. Он долго лежал в реанимации с подключением к аппарату ИВЛ и полностью вылечился только на днях.



5. Сейчас в Израиле порядка 6500 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Из них примерно 5500 человек лечатся дома, 200 госпитализировано, около 100 человек находятся на искусственной вентиляции лёгких, около 30 человек — скончалось. Первый умер неделю назад. Средний возраст скончавшихся — 75 лет.

