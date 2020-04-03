Вокруг ОМОН с автоматами, а памперсов для детей нет: 5 историй о жизни в новосибирском обсерваторе

А вот питание в санатории Маргарите не очень понравилось

— Что могу сказать про еду. Я человек такой, что не придираюсь, но так как-то не очень, мягко говоря, вкусно. На ужин вчера дали гречневую кашу с каким-то мясом и булочку. Булочка была вкусная. На завтрак дали очень маленький кусочек хлеба, на него положили кусочек масла. Всё из пластиковой посуды, чтобы сразу потом выбрасывать. Три пластиковых стакана сладкого чая и овсяная каша, так ничего. На обед дали салат такого вида — свёкла с яблоком, она, в общем, никакая. Супчик был — щи, а на второе нам с мужем фасоль с мясом, а внучке — макарончики с этим мясом, и компот, — говорит Маргарита.



Родственники могут привозить постояльцам вещи и еду.

— Вот нам зять позвонил, что оставил на пропускном пункте. Говорит: «Ну вас и охраняют, кругом либо СОБР, либо ОМОН».



На улицу людям выходить не разрешают.

— А так у нас хорошо: весна, сосновый бор. Лучше уж две недели так. А что делать? Конечно, было бы намного лучше, если бы мы просидели дома, — рассказала Маргарита.

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила корреспонденту НГС, что к ней за помощью обращались две семьи.

— Одной семье я лично оказала помощь, второй семье вчера в 22:30 всё доставили. У меня это на личном контроле. Со всеми, кто обращаются, я контактирую и беру на личный контроль. В целом, как меня информирует мэрия города Новосибирска, по поданным заявкам всё удовлетворено. Вчера меня мэрия информировала, что там сделают стол заказов. Я в министерство социального развития обращалась, чтобы они волонтёров подключили, — рассказала НГС Надежда Болтенко.

Пассажиров всех рейсов, прилетающих из Таиланда, будут отправлять в обсерваторы. Сейчас для них уже готовят новые помещения. Вечером 2 апреля в Толмачёво встретили новый рейс — на нём летели 121 взрослый и 44 ребёнка