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Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Сегодня вечером, 2 апреля, в магазине на улице Земнухова, 8б мужчина напал с ножом на двоих покупателей в торговом павильоне. Инцидент попал на видео, которым с редакцией НГС поделился анонимный читатель.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области происшествие подтвердили.

— На место выезжали сотрудники полиции, а также была вызвана скорая помощь. Пострадавших госпитализировали. Подозреваемый был задержан, им оказался житель Калининского района 1996 года рождения. Ранее не судимый. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в ведомстве.

27 марта Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Кадры происшествия также попали на видео.

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нападение с ножом
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