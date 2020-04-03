Сегодня вечером, 2 апреля, в магазине на улице Земнухова, 8б мужчина напал с ножом на двоих покупателей в торговом павильоне. Инцидент попал на видео, которым с редакцией НГС поделился анонимный читатель.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области происшествие подтвердили.
— На место выезжали сотрудники полиции, а также была вызвана скорая помощь. Пострадавших госпитализировали. Подозреваемый был задержан, им оказался житель Калининского района 1996 года рождения. Ранее не судимый. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в ведомстве.
27 марта Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Кадры происшествия также попали на видео.