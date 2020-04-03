Каким проснулся Новосибирск, которому отдыхать до 30 апреля: онлайн-трансляция

В эту пятницу, 3 апреля, жители Новосибирска наверняка проснулись немного отдохнувшими и встревоженными. Всю эту неделю одни отдыхали, а другие каждое утро — вопреки рекомендациям президента и просьбам губернатора — шли на работу (впрочем, некоторые делали это на вполне законных основаниях).

Накануне вечером стало известно, что нерабочая неделя решением президента страны превратится в нерабочий месяц — Владимир Путин сообщил, что до 30 апреля большинство россиян не должны работать, так как существует угроза распространения коронавируса. Одних новость обрадовала, других — обескуражила. Хотя президент и пообещал, что зарплаты будут сохранены, опыт этой недели показал, кто рискует остаться (или уже остался) без работы и нормальной зарплаты.

Как жители Новосибирска будут мириться с этим решением? Что скажут новосибирские власти? Какие новые правила придумают на местном уровне? Об этом мы будем рассказывать сегодня целый день. Будьте на связи с нами и сообщайте все важные новости, связанные с коронавирусом, на номер +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо на почту news@ngs.ru.