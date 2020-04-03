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Каким проснулся Новосибирск, которому отдыхать до 30 апреля: онлайн-трансляция

Смотрим, что делают горожане, и ждем заявлений от местных властей

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В ближайшие дни на улицах города должно становиться всё меньше и меньше людей

В ближайшие дни на улицах города должно становиться всё меньше и меньше людей

В эту пятницу, 3 апреля, жители Новосибирска наверняка проснулись немного отдохнувшими и встревоженными. Всю эту неделю одни отдыхали, а другие каждое утро — вопреки рекомендациям президента и просьбам губернатора — шли на работу (впрочем, некоторые делали это на вполне законных основаниях).

Накануне вечером стало известно, что нерабочая неделя решением президента страны превратится в нерабочий месяц — Владимир Путин сообщил, что до 30 апреля большинство россиян не должны работать, так как существует угроза распространения коронавируса. Одних новость обрадовала, других — обескуражила. Хотя президент и пообещал, что зарплаты будут сохранены, опыт этой недели показал, кто рискует остаться (или уже остался) без работы и нормальной зарплаты.

Как жители Новосибирска будут мириться с этим решением? Что скажут новосибирские власти? Какие новые правила придумают на местном уровне? Об этом мы будем рассказывать сегодня целый день. Будьте на связи с нами и сообщайте все важные новости, связанные с коронавирусом, на номер +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо на почту news@ngs.ru.

Вероника Барашкова

Свыше миллиона человек заразились коронавирусом в мире. С начала вспышки заболевания более 210 тысяч пациентов выздоровели, 51,3 тысячи умерли. Отметка в 100 тысяч заболевших была превышена 6 марта, 200 тысяч — 18 марта, 500 тысяч — 26 марта. Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в США (236 тысяч), Италии (115 тысяч), Испании (100 тысяч), Германии (84 тысячи) и Китае (82 тысячи).

Вероника Барашкова

Студентам осталось отдыхать недолго — если для всех трудящихся нерабочее время продлили до конца апреля, то российским вузам минобрнауки РФ порекомендовало возобновить дистанционное обучение с начала следующей недели.

— С понедельника, 6 апреля всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате. Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации, — призвал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Вероника Барашкова

Фотосессию, посвященную пандемии коронавируса, устроил новосибирский фотограф Андрей Харчистов. Моделью стала подруга молодого человека.

— Карантин — дело серьезное, — резонно отметил парень в подписи к порции фотографий.

Фото девушки в противогазе выглядит очень впечатляюще

Фото девушки в противогазе выглядит очень впечатляюще

Фотограф подобрал атмосферные локации для фотосъемки

Фотограф подобрал атмосферные локации для фотосъемки

Вероника Барашкова

Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.

Делитесь вашими наблюдениями — стало ли на улицах меньше людей, а на дорогах — транспорта? Труднее ли стало передвигаться по городу? Сталкивались ли вы с проверяющими вас представителями правоохранительных органов? Или вы сделали интересный кадр? Жду ваших сообщений на наш редакционный номер +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram), а ещё можете написать мне на почту лично v.barashkova@iportal.ru.

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коронавирус в Новосибирскекарантин
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