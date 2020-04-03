Каким проснулся Новосибирск, которому отдыхать до 30 апреля: онлайн-трансляция

Свыше миллиона человек заразились коронавирусом в мире. С начала вспышки заболевания более 210 тысяч пациентов выздоровели, 51,3 тысячи умерли. Отметка в 100 тысяч заболевших была превышена 6 марта, 200 тысяч — 18 марта, 500 тысяч — 26 марта. Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в США (236 тысяч), Италии (115 тысяч), Испании (100 тысяч), Германии (84 тысячи) и Китае (82 тысячи).
Студентам осталось отдыхать недолго — если для всех трудящихся нерабочее время продлили до конца апреля, то российским вузам минобрнауки РФ порекомендовало возобновить дистанционное обучение с начала следующей недели.
— С понедельника, 6 апреля всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате. Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации, — призвал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Фотосессию, посвященную пандемии коронавируса, устроил новосибирский фотограф Андрей Харчистов. Моделью стала подруга молодого человека.
— Карантин — дело серьезное, — резонно отметил парень в подписи к порции фотографий.
Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.
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