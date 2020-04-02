Сегодня, 2 апреля, в 22:13 рейс Бангкок — Новосибирск приземлился в Толмачёво. Всех его пассажиров планируют направить в обсерватор в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Об этом заявил заместитель губернатора Новосибирской области и руководитель оперштаба по противодействию распространению коронавируса Сергей Нелюбов. Вчера всех 190 пассажиров другого рейса Бангкок — Новосибирск уже разместили в обсервации в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень».
— Вчера прибывшие в Новосибирскую область были размещены в два обсерватора, которые соответствуют всем условиям и рекомендациям. Организованы питание, медицинское наблюдение, дезинфицирующие средства, работают психологи. Все возникающие вопросы, в том числе самые нестандартные, отрабатываются региональным оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекцией в круглосуточном режиме. Размещенные в обсерваторах могут контактировать с родственниками по телефону, также им можно передавать необходимые вещи. Важно обеспечить все необходимые условия и безопасность находящихся под наблюдение», — передал слова Сергея Нелюбова оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу.
Известно, что на борту сегодняшнего рейса находился 121 взрослый и 41 ребёнок. По словам корреспондентов НГС, которые были в аэропорту в момент приземления самолёта, все процедуры приёма прилетевших такие же, как у обычных пассажиров международных рейсов.
Вчерашний самолёт из Таиланда прилетел в Новосибирск днём. Сотрудники Роспотребнадзора отказались выпустить людей из аэропорта на улицу, сообщив, что их повезут в обсерватор.