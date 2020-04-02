Известно, что на борту сегодняшнего рейса находился 121 взрослый и 41 ребёнок. По словам корреспондентов НГС, которые были в аэропорту в момент приземления самолёта, все процедуры приёма прилетевших такие же, как у обычных пассажиров международных рейсов.

Вчерашний самолёт из Таиланда прилетел в Новосибирск днём. Сотрудники Роспотребнадзора отказались выпустить людей из аэропорта на улицу, сообщив, что их повезут в обсерватор.