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Парень исчез 29 марта

Парень исчез 29 марта

В четверг, 2 апреля, стало известно, что в Новосибирске пропал молодой парень. Двадцатилетний Шукрулло Гадоев не выходит на связь с 29 марта — около 7:00 он вышел из дома по улице Циолковского и пропал. О его местонахождении до сих пор неизвестно.

Волонтёры поискового отряда «Маяк» просят помощи в распространении информации о молодом человеке.

Приметы пропавшего: рост 175–180 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: черная кроткая куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки на шнурках.

Всех, кто видел пропавшего, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по единому номеру 112 либо на горячую линию поискового отряда «Маяк» 8–951–393–0911.

Родственники, полиция, волонтёры и жители города до сих пор ищут 15-летнего мальчика, который исчез 8 марта.

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