Глава государства из-за угрозы распространения коронавируса объявил весь месяц (до 30 апреля) нерабочим для всей страны. И пообещал сохранить всем зарплату. Мы посмотрели, как на это важное сообщение отреагировали жители Новосибирска, и выбрали 10 комментариев.
— Может, кто-нибудь расскажет, где можно взять деньги, не работая, при этом сохранить заработную плату, ничего не производя? — задаётся вопросом читатель под ником «Гость».
— Для тех, кто не хочет сидеть дома, есть предложение — можно работать волонтером. Сейчас это очень востребовано, — не унывает читатель под ником «Емеля».
— Самое важное — это разогнать пьяных на улице. Страшно смотреть из окна — все пьяные. Невольно мысли посещают: лучше бы работали. Ну почему у нас не следят за порядком? — подкидывает идею читатель под ником «Гость».
— Люди, вы что, какой карантин? Вы через две недели завоете, что деньги кончились. Кто-то пытался обратиться в банк с отсрочкой платежа по кредиту? Очень интересные ответы: «Обоснуйте, что вы пострадали от вируса», — переживает читатель под ником «Гость».
— Посмотрите, что в Европе и США творится, не нойте как безумные, — рекомендует читатель-аноним.
— Что и стоило ожидать. Ну зато некоторые отдохнули в теплых странах. И еще отдохнут месяц вместе со всеми. Отдохнем в этом году хорошо. Что сказать, — сердится девушка под ником «МариаА».
— Все, кто работал в белую, не пострадают. Все, кто работал в черную, — надо было искать честного работодателя, — пишет «Гость».
— Весело, — коротко прокомментировал еще один читатель НГС.
— Сохранение заработной платы будет, в основном, у чиновников и бюджетников. У меня оклад минимальный, остальное сдельщина и премиальные. Предприятие работает (продукты питания), но заказов мало, смен будет меньше, как итог менее 50% от средней ЗП. У многих будет хуже, — пессимистично настроен Юрий.
— Я не хочу, как в Италии, лучше дома посидеть. А лучше бросайте бизнес и идите в бюджет, например, в школу, там всегда требуются кадры, — советует читательница под ником «Татьяна 63».
Вы рады нерабочим дням до 30 апреля?
О решении президента подробнее вы можете почитать здесь.
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