— Самое важное — это разогнать пьяных на улице. Страшно смотреть из окна — все пьяные. Невольно мысли посещают: лучше бы работали. Ну почему у нас не следят за порядком? — подкидывает идею читатель под ником «Гость».

— Люди, вы что, какой карантин? Вы через две недели завоете, что деньги кончились. Кто-то пытался обратиться в банк с отсрочкой платежа по кредиту? Очень интересные ответы: «Обоснуйте, что вы пострадали от вируса», — переживает читатель под ником «Гость».



— Посмотрите, что в Европе и США творится, не нойте как безумные, — рекомендует читатель-аноним.

— Что и стоило ожидать. Ну зато некоторые отдохнули в теплых странах. И еще отдохнут месяц вместе со всеми. Отдохнем в этом году хорошо. Что сказать, — сердится девушка под ником «МариаА».

— Все, кто работал в белую, не пострадают. Все, кто работал в черную, — надо было искать честного работодателя, — пишет «Гость».

— Весело, — коротко прокомментировал еще один читатель НГС.

— Сохранение заработной платы будет, в основном, у чиновников и бюджетников. У меня оклад минимальный, остальное сдельщина и премиальные. Предприятие работает (продукты питания), но заказов мало, смен будет меньше, как итог менее 50% от средней ЗП. У многих будет хуже, — пессимистично настроен Юрий.