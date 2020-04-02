2 апреля четверг
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Спецобращение Владимира Путина
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Передачу дел банкир завершит в ближайшие недели

Передачу дел банкир завершит в ближайшие недели

Банкир Олег Тиньков объявил, что покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка», сообщает РИА «Новости». Это произойдет в ближайшие недели, права владения акциями TCS Group переходят в семейный траст.

— Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти, — цитирует агентство банкира.

В начале марта Тиньков рассказал, что у него острая форма лейкемии. Болезнь мешает ему продуктивно работать, поэтому последние месяцы банкир занимался передачей дел. Диагноз ему поставили еще в октябре 2019-го, но он долго не хотел раскрывать его.

— Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь, — заявлял тогда Тиньков.

О своей болезни Тиньков рассказал после того, как налоговые службы США обвинили его в сокрытии активов. Тогда акции TCS рухнули более чем на 20%.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Олег ТиньковТинькоффбанк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (23)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!