— Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь, — заявлял тогда Тиньков.

О своей болезни Тиньков рассказал после того, как налоговые службы США обвинили его в сокрытии активов. Тогда акции TCS рухнули более чем на 20%.

