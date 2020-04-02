Банкир Олег Тиньков объявил, что покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка», сообщает РИА «Новости». Это произойдет в ближайшие недели, права владения акциями TCS Group переходят в семейный траст.
— Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти, — цитирует агентство банкира.
В начале марта Тиньков рассказал, что у него острая форма лейкемии. Болезнь мешает ему продуктивно работать, поэтому последние месяцы банкир занимался передачей дел. Диагноз ему поставили еще в октябре 2019-го, но он долго не хотел раскрывать его.
— Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь, — заявлял тогда Тиньков.
О своей болезни Тиньков рассказал после того, как налоговые службы США обвинили его в сокрытии активов. Тогда акции TCS рухнули более чем на 20%.