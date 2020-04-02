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С понедельника метро будет работать на 2 часа меньше

С понедельника метро будет работать на 2 часа меньше

С 3 апреля новосибирский транспорт переходит на новый график движения — пассажиры смогут уехать максимум до 23:00.

По информации пресс-центра мэрии, с 3 апреля троллейбусы, автобусы и маршрутки (транспорт, который обслуживают: МКП «Горэлектротранспорт», МКП «ПАТП-4», МУП «ПАТП-5») будут ходить с интервалом движения до 30 минут в период с 21:00 до 23:00.

По информации Центра управления городским автоэлектротранспортом, МКП «ПАТП-4» обслуживает маршруты: 20, 21, 36, 50, 54, 68, 69, 7, 23, 45, 51л, 65, 72, 88.

МУП «ПАТП-5» обслуживает маршруты: № 84, маршрутки: 2, 14, 29, 29а, 44, 44а, 45, 54, 63.

Остальным перевозчикам также рекомендовали перейти на работу до 23:00 с увеличением интервала движения подвижного состава до 30 минут в период с 21:00 до 23:00.

— С 6 апреля до особого распоряжения подвижной состав МУП «Новосибирский метрополитен» будет работать до 22:00 с интервалом движения между поездами в часы пик 6 минут, в межпиковое время — 8 минут, — сообщили в пресс-центре. — Это связано со снижением объемов перевозок общественным пассажирским транспортом города Новосибирска.

Как объяснили в мэрии, решение приняли на основании постановления губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 (с 20 часов 31.03.2020 г. ограничить доступ людей и транспортных средств на территорию Новосибирской области). Новый график работы транспорта будет действовать «до особого распоряжения».

Водители автобусов жалуются на нехватку пассажиров — на некоторых автобусах пассажиров просят рассчитаться наличными, так как не на что заправляться.

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