Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России. Он заявил, что продлить нерабочие дни необходимо до конца апреля. И сразу же подписал указ, которым обязал работодателей сохранить заработную плату всем сотрудникам предприятий, которые ушли на вынужденные «каникулы» и не могут работать из дома.

Президент уточнил, что «каникулы» могут закончиться раньше, если это позволит эпидемическая ситуация в стране. Пока, по словам Владимира Путина, угроза сохраняется. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в России насчитываются 3548 пациентов с коронавирусом. За последние сутки был выявлен 771 случай заболевания.