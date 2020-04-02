Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны. В прошлый раз, 25 марта, глава государства объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля, пообещал выплаты детям, ветеранам и безработным и обложил налогами дивиденды с вкладов свыше миллиона рублей. 2 апреля предложенных мер оказалось недостаточно, и гарант выступил с новыми тезисами. Вот они.

Пик эпидемии в мире еще не пройден. В связи с этим нерабочие дни с сохранением заработной платы продлят до конца апреля.