Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны. В прошлый раз, 25 марта, глава государства объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля, пообещал выплаты детям, ветеранам и безработным и обложил налогами дивиденды с вкладов свыше миллиона рублей. 2 апреля предложенных мер оказалось недостаточно, и гарант выступил с новыми тезисами. Вот они.
Пик эпидемии в мире еще не пройден. В связи с этим нерабочие дни с сохранением заработной платы продлят до конца апреля.
Главам регионов предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных для своего региона. Это касается не только здоровья и безопасности людей, но и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. В том числе главы регионов могут сами вводить режим ЧС или повышенной готовности и определять особый порядок передвижения как транспорта, так и жителей.
Работать продолжат больницы, аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, непрерывно действующие организации, все, кто выполняет неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные и необходимые в условиях ЧС работы. А также компании, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функции и иные организации, определенные решениями глав регионов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции.
А вот — полное выступление Владимира Путина.