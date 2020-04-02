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Движение сузили, а всех приезжих отправляют восвояси

Движение сузили, а всех приезжих отправляют восвояси

Из-за коронавируса гаишники усилили контроль за передвижением транспорта на границах Челябинской области и проверяют весь автомобильный поток в обоих направлениях. Всех гостей из других регионов тут же разворачивают, исключение делают только для водителей, которые едут транзитом, и для грузовиков, подвозящих продукты питания и товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Автоинспекторы до одной полосы сузили дороги на подъездах к границам региона, организовав реверсивное движение. О введенных ограничениях полицейские сообщают через сигнальные громкоговорящие устройства, одновременно напоминая о том, чтобы все соблюдали режим самоизоляции.

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коронавирусдорогиЧелябинск
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