Из-за коронавируса гаишники усилили контроль за передвижением транспорта на границах Челябинской области и проверяют весь автомобильный поток в обоих направлениях. Всех гостей из других регионов тут же разворачивают, исключение делают только для водителей, которые едут транзитом, и для грузовиков, подвозящих продукты питания и товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Автоинспекторы до одной полосы сузили дороги на подъездах к границам региона, организовав реверсивное движение. О введенных ограничениях полицейские сообщают через сигнальные громкоговорящие устройства, одновременно напоминая о том, чтобы все соблюдали режим самоизоляции.