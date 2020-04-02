4 апреля суббота
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Из-за взрыва газа рухнул целый подъезд
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Ведущие

Ключевые моменты

Страна и мир Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Спецобращение президента: Путин продлил нерабочие дни для борьбы с коронавирусом

Режим самоизоляции сохранится до конца апреля

103 488
577 Обсудить

Поделиться

Владимир Путин второй раз выступит перед нацией. Обращение состоится после 16:00 мск. В этой трансляции читайте всё, что скажет президент.

Мария Захарова

Обращение завершено.

Мария Захарова

— Эта неделя показала, что, когда мы понимаем ситуацию, мы можем сократить риски.

Мария Захарова

Президент просит россиян соблюдать рекомендации врачей и властей.

Мария Захарова

— Важно сохранение рабочих мест и доходов граждан. Эффективно, стабильно работающая экономика лежит в основе выполнения ключевых задач, — отметил Путин.

Мария Захарова

Если обстановка позволит, выходные могут сократить, заявил глава государства.

Мария Захарова

— Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие на разных уровнях власти.

Мария Захарова

По-прежнему будут работать службы жизнеобеспечения, органы власти, магазины и аптеки.

Мария Захарова

Регионы сами, исходя из ситуации, будут принимать решения, какой режим будет вводиться. Какие организации должны приостановить действие, а какие — продолжить.

Мария Захарова

По указу президента главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

Мария Захарова

— Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений, — говорит президент.

Мария Захарова

Зарплата будет сохранена, подчеркнул президент.

Мария Захарова

Нерабочие дни до 30 апреля

Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля!

Мария Захарова

— Нерабочая неделя позволила выиграть время для наращивания ресурсов для системы здравоохранения и эффективно бороться с эпидемией, — говорит Путин.

Мария Захарова

Президент благодарит всех — врачей, волонтеров, неравнодушных людей, а также тех, кто исполняет все рекомендации.

Мария Захарова

Президент говорит, что неделя, объявленная нерабочей, завершается, а врачи и медсестры продолжают трудиться.

— Именно они в больницах на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат и спасают людей. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам благодарности.

Мария Захарова

Путин начал обращение к нации.

Мария Захарова

Обращение Владимира Путина переносится и переносится, но мы ждем его вместе с вами.

Мария Захарова

А теперь серьезно.

Как думаете, нерабочую неделю продлят?

    Мария Захарова

    Накануне Владимир Путин провел собрание с членами правительства о ситуации с коронавирусом в стране. Совещание, кстати, прошло в формате видеоконференции. Перед президентом выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава федерального штаба Татьяна Голикова. Чиновницы предложили продлить выходные, мотивируя тем, что инкубационный период вируса — 14 дней.

    — Период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше, — отметила Попова.

    Мария Захарова

    Президент работает над текстом обращения в своей резиденции в Ново-Огарево, сообщил Дмитрий Песков.

    Мария Захарова

    Статистика по коронавирусу в России сегодня вновь пошла в рост: за сутки зафиксирован 771 случай заболевания в 29 регионах. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Всего в стране зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции, 30 человек погибли, 235 — выздоровели.

    Статистика в одной картинке

    Статистика в одной картинке

    Мария Захарова

    Первый раз Владимир Путин выступил перед нацией 25 марта. Текущую неделю президент объявил нерабочей, пообещал семьям дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей, бизнесменам — налоговые послабления. Все заявления тезисно можно почитать здесь. А по этой ссылке — полная речь выступления.

    Мария Захарова

    Привет, друзья! Президент вновь выступит с обращением к нации — ждем его после 16:00 мск. В этом онлайне будем публиковать все заявления Владимира Путина. Присоединяйтесь!

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК13
    • СМЕХ2
    • УДИВЛЕНИЕ1
    • ГНЕВ34
    • ПЕЧАЛЬ13

    Поделиться

    Поделиться

    коронавирусВладимир Путин
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (577)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!