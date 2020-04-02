Спецобращение президента: Путин продлил нерабочие дни для борьбы с коронавирусом

Обращение завершено.
— Эта неделя показала, что, когда мы понимаем ситуацию, мы можем сократить риски.
Президент просит россиян соблюдать рекомендации врачей и властей.
— Важно сохранение рабочих мест и доходов граждан. Эффективно, стабильно работающая экономика лежит в основе выполнения ключевых задач, — отметил Путин.
Если обстановка позволит, выходные могут сократить, заявил глава государства.
— Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие на разных уровнях власти.
По-прежнему будут работать службы жизнеобеспечения, органы власти, магазины и аптеки.
Регионы сами, исходя из ситуации, будут принимать решения, какой режим будет вводиться. Какие организации должны приостановить действие, а какие — продолжить.
По указу президента главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.
— Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений, — говорит президент.
Зарплата будет сохранена, подчеркнул президент.
Нерабочие дни до 30 апреля
Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля!
— Нерабочая неделя позволила выиграть время для наращивания ресурсов для системы здравоохранения и эффективно бороться с эпидемией, — говорит Путин.
Президент благодарит всех — врачей, волонтеров, неравнодушных людей, а также тех, кто исполняет все рекомендации.
Президент говорит, что неделя, объявленная нерабочей, завершается, а врачи и медсестры продолжают трудиться.
— Именно они в больницах на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат и спасают людей. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам благодарности.
Путин начал обращение к нации.
Обращение Владимира Путина переносится и переносится, но мы ждем его вместе с вами.
А теперь серьезно.
Как думаете, нерабочую неделю продлят?
Накануне Владимир Путин провел собрание с членами правительства о ситуации с коронавирусом в стране. Совещание, кстати, прошло в формате видеоконференции. Перед президентом выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава федерального штаба Татьяна Голикова. Чиновницы предложили продлить выходные, мотивируя тем, что инкубационный период вируса — 14 дней.
— Период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше, — отметила Попова.
Президент работает над текстом обращения в своей резиденции в Ново-Огарево, сообщил Дмитрий Песков.
Статистика по коронавирусу в России сегодня вновь пошла в рост: за сутки зафиксирован
Всего в стране зарегистрировано
Первый раз Владимир Путин выступил перед нацией 25 марта. Текущую неделю президент объявил нерабочей, пообещал семьям дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей, бизнесменам — налоговые послабления. Все заявления тезисно можно почитать здесь. А по этой ссылке — полная речь выступления.
Привет, друзья! Президент вновь выступит с обращением к нации — ждем его после 16:00 мск. В этом онлайне будем публиковать все заявления Владимира Путина. Присоединяйтесь!