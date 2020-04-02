Спецобращение президента: Путин продлил нерабочие дни для борьбы с коронавирусом

Накануне Владимир Путин провел собрание с членами правительства о ситуации с коронавирусом в стране. Совещание, кстати, прошло в формате видеоконференции. Перед президентом выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава федерального штаба Татьяна Голикова. Чиновницы предложили продлить выходные, мотивируя тем, что инкубационный период вируса — 14 дней.



— Период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше, — отметила Попова.

