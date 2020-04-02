Переход на удаленку открывает ряд не признанных ранее проблем: например, как обезопасить себя от внезапной потери рабочей информации. Журналист Екатерина Зубкова дает девять советов-напоминалок о том, как хранить данные.



Понимаю, что сейчас все озабочены самым насущным: как мыть руки, закупить продукты и т. п. Но с учетом того, что многие сейчас переходят на дистанционку, хочу напомнить про жизненно важную вещь — безопасность данных. Увы, рядом больше нет чудесных сисадминов, которые позаботятся о нашей кибербезопасности и в случае чего спасут и восстановят всё потерянное. Нам придется полагаться на себя.

