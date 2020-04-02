Переход на удаленку открывает ряд не признанных ранее проблем: например, как обезопасить себя от внезапной потери рабочей информации. Журналист Екатерина Зубкова дает девять советов-напоминалок о том, как хранить данные.
Понимаю, что сейчас все озабочены самым насущным: как мыть руки, закупить продукты и т. п. Но с учетом того, что многие сейчас переходят на дистанционку, хочу напомнить про жизненно важную вещь — безопасность данных. Увы, рядом больше нет чудесных сисадминов, которые позаботятся о нашей кибербезопасности и в случае чего спасут и восстановят всё потерянное. Нам придется полагаться на себя.
Когда я только начинала работать из дома, мне случалось попадать в крупные неприятности из-за того, что я вовремя не делала резервных копий. С годами выработалось несколько полезных привычек, кои всем рекомендую завести. Они помогут вам не потерять результаты большой работы, оставаться на связи и сдавать всё точно в срок. Кстати, детям эти знания тоже пригодятся. Представьте, как расстроится ребенок, если случайно утратит рожденную в муках презентацию или почти готовый реферат. Итак:
- В настройках Word поставьте автосохранение каждую минуту (по умолчанию — раз в 10 минут) или набирайте текст в облачном сервисе типа Google Docs. Если работаете в облаке, регулярно копируйте на компьютер офлайновые версии текста.
- Если вы получили какую-то задачу по почте, полезные картинки по WhatsApp или записали аудио на диктофон, немедленно сохраните эти данные где-то еще. К примеру, если у вас внезапно вырубится интернет или почтовый сервер откажет (а со мной такое и в мирное время случалось), всё необходимое будет у вас под рукой, и вы спокойно продолжите работать. Если записываете аудио или видео во время Skype-сессии, пишите его параллельно на диктофон в телефоне. Всякое бывает.
- Перед тем как уйти на обеденный перерыв и уж точно перед тем как выключить вечером компьютер, сохраняйте все свои наработки как минимум в двух, а лучше в трех местах — жесткий диск, облако, второе облако, флешка и т. п. Нет никакой гарантии, что после выключения компьютер включится снова.
- В облаке удобно завести папку «Текущая работа», куда вы будете сохранять все промежуточные результаты. Ее нужно чистить регулярно — по мере завершения задач. Другие папки (у меня они дублируются на жестком диске и в другом облаке) будут предназначены для длительного хранения полезных файлов. Там важно поддерживать строгую систему, чтобы в нужный момент всё было под рукой.
- Если вы работаете с коммерческой тайной, проконсультируйтесь у работодателя, какими сервисами для резервного хранения данных вам можно пользоваться. С какой скоростью удалять данные с личного компьютера и т. д. Вероятно, вас попросят запаролить свой компьютер от родственников.
- Не открывайте электронных писем от неизвестных адресатов. Это все равно что облизывать поручни в разгар эпидемии. Внимательно смотрите не на тему письма, а именно на отправителя.
- Возьмите у коллег дополнительные контакты, допустим, личную почту, Skype, WhatsApp — на случай, если корпоративный сервер сглючит, вы будете на связи.
- Всегда держите дома заряженным резервный девайс — планшет или ноутбук, чтобы вы смогли работать дальше, даже если исчезнет электричество. И конечно, желательно иметь два независимых источника интернета.
- Если у вас есть надежный знакомый, который будет время от времени делать резервные копии всей системы, — грех не пользоваться такой возможностью. Главное — хранить копию на другом устройстве.
Чаще всего ценные файлы теряются из-за наших ошибок. Нечаянно удалили, затерли первую версию при редактировании, неудачно почистили память и т. п. Чуть реже «умирают» сами носители — жесткие диски, флеш-карты и т. д. Но нельзя забывать и о том, что на свете есть киберпреступники, для которых в условиях тотального карантина начнется невероятное раздолье.
Я понимаю, что всё это может показаться паранойей. Но меня соблюдать эти правила вынудила жизнь. Однажды я по памяти вспоминала интервью с важным руководителем. До сих пор не понимаю, как это удалось. В другой раз потеряла огромный текст накануне сдачи в печать — мое счастье, что удалось найти замечательного специалиста, который спас данные, а заодно и мою репутацию… Как говорится, все инструкции написаны кровью. А если не кровью, то как минимум слезами.
Не поступайте, как я в молодости. И научите детей, как хранить данные. За это они вам точно спасибо скажут!
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