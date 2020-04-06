— У них в поликлинике № 25 ужас — люди в коридорах лежат. У них не то, что нет мест, они прям вообще… Но их я могу понять: у них старики приезжают прям с пневмонией, их надо куда-то девать. А дед-то тяжёлый, нам всё равно страшно с ним оставаться дома. Сейчас никто не хочет им заниматься, — написал в редакцию Павел.

В самой поликлинике № 25 подтвердить или опровергнуть информацию о том, что она переполнена пациентами с ОРВИ и пневмонией, отказались. Журналист НГС отправил запрос в региональный минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию во всех больницах области.

Оказались класть в платный стационар



Поскольку дедушка был слабым, не ел и не пил несколько дней, Павел решил вызвать ему платную скорую помощь от частной клиники «Авиценна» и положить его в платный стационар. По словам Павла, ему отказали, сославшись на то, что скорая сейчас не принимает пациентов с симптомами ОРВИ и не кладёт их в стационар — таков внутренний приказ.

— У деда документы все на руках о том, что у него ни пневмонии, ни этого чёртового коронавируса нет, — возмущается Павел.