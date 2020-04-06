В Новосибирске частные клиники начали отказывать больным с температурой — в редакцию НГС читатели пожаловались на несколько таких случаев.
Новосибирец Павел возмутился тем, что не смог оформить вызов платной скорой помощи к больному дедушки с температурой. А другой новосибирец с простудой сам не смог попасть на приём к частному терапевту.
Журналист НГС Мария Тищенко разбиралась, почему платные клиники стали отказывать пациентам.
«Никто не хочет им заниматься»
У Павла дедушка, которому 85 лет, заболел ОРВИ. В городской поликлинике № 25 ему сделали рентген, поставили диагноз «бронхит». А поскольку было подозрение на пневмонию, сделали тест на коронавирус — через три дня сказали, что он отрицательный.
— У них в поликлинике № 25 ужас — люди в коридорах лежат. У них не то, что нет мест, они прям вообще… Но их я могу понять: у них старики приезжают прям с пневмонией, их надо куда-то девать. А дед-то тяжёлый, нам всё равно страшно с ним оставаться дома. Сейчас никто не хочет им заниматься, — написал в редакцию Павел.
В самой поликлинике № 25 подтвердить или опровергнуть информацию о том, что она переполнена пациентами с ОРВИ и пневмонией, отказались. Журналист НГС отправил запрос в региональный минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию во всех больницах области.
Оказались класть в платный стационар
Поскольку дедушка был слабым, не ел и не пил несколько дней, Павел решил вызвать ему платную скорую помощь от частной клиники «Авиценна» и положить его в платный стационар. По словам Павла, ему отказали, сославшись на то, что скорая сейчас не принимает пациентов с симптомами ОРВИ и не кладёт их в стационар — таков внутренний приказ.
— У деда документы все на руках о том, что у него ни пневмонии, ни этого чёртового коронавируса нет, — возмущается Павел.
Павел говорит, что участковый терапевт приходил и тоже отказался давать направление на бесплатную госпитализацию, ещё одна частная больница также отказалась платно брать больного с температурой.
— В целом я государственные больницы понимаю — они все завалены, и они просто не могут брать с бронхитом даже старика. И я делаю упор на то, что у меня есть деньги — просто возьмите и положите его куда-нибудь платно, и даже платно я не могу найти никаких вариантов.
«Рекомендуем вызывать муниципальную скорую»
После отказа в «Авиценне» и других клиниках Павел пытался договориться с ещё одной клиникой, в которых не отказывали, но в итоге, во время переговоров, состояние дедушки улучшилось, поэтому сейчас его лечат дома.
Журналист НГС отправил запрос в «Авиценну» с просьбой прокомментировать ситуацию: в пресс-службе взяли контакты Павла, чтобы разобраться в проблеме, и ответили, что в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией клинический госпиталь «Авиценна» продолжает работать в штатном режиме, но для повышения уровня безопасности пациентов они разделили потоки пациентов на своих площадках для оказания экстренной медицинской помощи и оперативного лечения и для проведения амбулаторных приёмов врачами других направлений.
— Для недопущения распространения ковидной инфекции мы не принимаем пациентов с пневмонией или с симптомами вирусных или инфекционных заболеваний. Таким пациентам мы рекомендуем сразу же обращаться в муниципальные медицинские учреждения для дальнейшего уточнения диагноза. Это касается и нашей скорой службы. Пациентам, которые имеют отягощенный эпидемический анамнез или находятся на самоизоляции — например, если пациент недавно вернулся из неблагоприятной по эпидемиологической ситуации страны, мы рекомендуем вызывать муниципальную скорую помощь для дальнейшей госпитализации, — пояснили в пресс-службе.
Почему так происходит
Подобная ситуация произошла и у жителя Новосибирска Алексея:
— Вчера сын пожаловался на температуру 37,2. За границу не выезжали, кашля не было. Позвонили в клинику «Европа», которая находится в нашем доме. Записались на приём терапевта. Через 15 минут отзвонилась администратор и отказала в приёме: посоветовала вызывать скорую помощь или искать другую клинику, написал в редакцию читатель.
В итоге семья вызвала обычную скорую помощь, она приехала быстро.
В клиники «Европа» администратор подтвердил эту информацию: до 30 апреля они не принимают пациентов с признаками ОРВИ, с температурой и тех, кто прилетел из других стран.
«Просим не приходить в клинику»
Сейчас, из-за распространения коронавирусной инфекции, минздрав говорит всем пациентам с температурой о том, что нужно вызывать участкового врача на дом и не ходить в поликлиники:
— В связи с особой эпидемиологической обстановкой на территории Новосибирской области принимаются меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции штамма COVID-19. В частности, при организации оказания амбулаторной и стационарзамещающей медицинской помощи приоритетом является обслуживание на дому. В случае несогласия с действиями лечащего / участкового врача следует обратиться к главному врачу поликлиники, — прокомментировал минздрав.
Многие учреждения, которые раньше оказывали ещё и платные услуги, временно приостановили этот процесс, например, Новосибирская областная клиническая больница и клиника Мешалкина.
К тому же апрель объявлен президентом и губернатором нерабочим: медики не попадают под эти указы и постановления, но некоторые частные консультативные центры тоже не работали до сегодняшнего дня (например, медицинский центр при НГМУ не работал с 30 марта по 5 апреля, а сегодня начал свою работу по предварительной записи, рассказали журналисту НГС в руководстве центра), а некоторые продолжают принимать или же предлагают консультативные услуги на дому.
— Пациенты с повышенной температурой и признаками ОРВИ подлежат осмотру в изоляторе. Также мы контролируем выход медицинского персонала на работу только без признаков ОРВИ, с норамальной температурой тела. При обращении в клинику рекомендуем иметь с собой и одевать индивидуальную защитную маску, соблюдать дистанцию между людьми. Если вы имеете признаки ОРВИ просим не приходить в клинику. В таком случае следует вызвать врача на дом, — говорится на сайте клиники «Астра-Мед».
Клиника «Пасман» сообщает на своё сайте, что оказывает медицинскую помощь в полном объёме, но просит больных проявлять сознательность:
— Но если вы недавно вернулись из неблагоприятных по эпидемиологической ситуации стран и у вас есть признаки ОРВИ, кашель, повышение температуры, рекомендуем обезопасить себя и окружающих и не посещать медучреждения, а вызвать врача из поликлиники по месту жительства на дом.
НГС показывал, как дела сейчас из-за коронавируса обстоят в инфекционной больнице № 1, где мест ещё хватает для людей с подозрением на инфекцию и с подтверждённым диагнозом. Свою точку зрения высказал и их пациент с подозрением на коронавирус.