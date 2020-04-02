Путин пообещал по пять тысяч семьям с детьми, но их получат не все. И не сейчас

Нет, только тем, кто имеет право на материнский капитал. То есть семьи с первенцем будут получать выплату только в том случае, если ребенок родился в 2020 году . Если первый и единственный ребенок родился 31 декабря 2019 года или раньше, пособия не будет. А вот семьям, где два ребенка или больше, выплата положена, даже если дети родились до 1 января 2020 года .