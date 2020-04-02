Путин пообещал по пять тысяч семьям с детьми, но их получат не все. И не сейчас

1
Выплаты положены всем семьям?
Нет, только тем, кто имеет право на материнский капитал. То есть семьи с первенцем будут получать выплату только в том случае, если ребенок родился в
2
Деньги будут давать на всех детей?
Нет. Путин сразу сказал, что мера касается только детей возраста до трех лет включительно. Например, если в семье трое детей, одному из которых семь, второму — три, третьему — годик, то деньги дадут на двух младших.
3
По пять тысяч на каждого?
Да. Например, в семье двое детей до трех лет — семье полагается выплата в
4
А если ребенку четыре года исполнится в мае?
Пока непонятно. Подзаконных актов нет, их в Пенсионном фонде ждут со дня на день. По логике детских выплат, вы получите деньги только за апрель.
5
Как оформить выплату, если я на карантине?
Через личный кабинет на сайте госуслуг. Пока такой кнопки там нет, она появится, как только примут все подзаконные акты.