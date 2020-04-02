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Путин пообещал по пять тысяч семьям с детьми, но их получат не все. И не сейчас

Дополнительные выплаты назначили из-за коронавируса

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Поддерживать семьи, оставшиеся на изоляции с детьми, должны с апреля

Поддерживать семьи, оставшиеся на изоляции с детьми, должны с апреля

Во время обращения к нации 25 марта Владимир Путин пообещал, что семьи с детьми ближайшие три месяца будут получать дополнительную финансовую поддержку. Президент предложил выплачивать по пять тысяч рублей, начиная уже с апреля этого года. И как только наступил апрель, Пенсионный фонд и соцзащиту завалили вопросами: где деньги? Разбираемся, кому положены коронавирусные пять тысяч и почему их до сих пор не дали.

1

Выплаты положены всем семьям?

Нет, только тем, кто имеет право на материнский капитал. То есть семьи с первенцем будут получать выплату только в том случае, если ребенок родился в 2020 году. Если первый и единственный ребенок родился 31 декабря 2019 года или раньше, пособия не будет. А вот семьям, где два ребенка или больше, выплата положена, даже если дети родились до 1 января 2020 года.

2

Деньги будут давать на всех детей?

Нет. Путин сразу сказал, что мера касается только детей возраста до трех лет включительно. Например, если в семье трое детей, одному из которых семь, второму — три, третьему — годик, то деньги дадут на двух младших.

3

По пять тысяч на каждого?

Да. Например, в семье двое детей до трех лет — семье полагается выплата в 10 тысяч рублей. Соответственно, родителям трех малышей — 15, четырех — 20.

4

А если ребенку четыре года исполнится в мае?

Пока непонятно. Подзаконных актов нет, их в Пенсионном фонде ждут со дня на день. По логике детских выплат, вы получите деньги только за апрель.

5

Как оформить выплату, если я на карантине?

Через личный кабинет на сайте госуслуг. Пока такой кнопки там нет, она появится, как только примут все подзаконные акты.

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