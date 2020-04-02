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Юрий Винокуров из Brutal Duck Games надеется, что игра поможет людям отдохнуть от депрессивных новостей

Юрий Винокуров из Brutal Duck Games надеется, что игра поможет людям отдохнуть от депрессивных новостей

Новосибирские разработчики на карантине выпустили игру про пандемию и кризис — чтобы выжить, игрок добывает туалетную бумагу и топит печь мировой экономики долларами.

Как рассказали в компании Brutal Duck Games, они опубликовали в интернете новую компьютерную игру Papercalypse («Пэйперкалипс» — бумажный апокалипсис). Это шутливая попытка увязать скупку туалетной бумаги, нехватку масок и мировой финансовый кризис. Papercalypse — бесплатная игра в жанре тайм-киллер.

По сюжету на игровое поле, похожее на пятнашки, игрок перемещает упаковку туалетной бумаги. Причем забрать бумагу с полки необходимо до того, как её захватит горожанин. Далее геймер разматывает рулоны, превращает их в медицинские маски, а маски — в доллары, которыми растапливает печь. Таким образом игрок поддерживает огонь мировой экономики. Цель — продержаться как можно больше дней.

На игровое поле, похожее на пятнашки, игрок перемещает упаковку туалетной бумаги. Забрать бумагу с полки необходимо до того, как её захватит горожанин

На игровое поле, похожее на пятнашки, игрок перемещает упаковку туалетной бумаги. Забрать бумагу с полки необходимо до того, как её захватит горожанин

Руководитель игрового направления Brutal Duck Games Юрий Винокуров сообщил, что разработчики выпустили игру, пока находились в режиме самоизоляции, объявленном в регионе.

— Я, как и многие мои друзья, с недоумением смотрел мировые новости. Страны выкидывают в «печь» кризиса баснословные суммы, но это не помогает. На этом фоне люди запасаются туалетной бумагой, чтобы изолироваться в своих домах от пандемии вируса — какой-то сюр. В голову пришла игровая аналогия. Рассказал команде, и мы за неделю сделали простенькую игру. Пока работали над «Пэйперкалипс» отдохнули от основного проекта и депрессивных новостей. Надеюсь, игра поможет отвлечься и другим людям, — прокомментировал Юрий Винокуров.

Играть в Papercalypse можно в браузере мобильных устройств и компьютеров пока только на сайте Papercalypse.com. Если игра станет популярной, компания планирует выпуск Papercalypse в AppStore и Google Play в апреле.

Brutal Duck Games — молодая команда, основанная в 2019 году одним из авторов мировой франшизы Earn To Die (100 миллионов мобильных установок и 1 миллиард геймплеев на всех платформах). Штаб команды — в Новосибирске, в состав разработки входит 5 человек.

Возможно, самый знаменитый геймер Новосибирска — 62-летняя баба Аня из Искитима. В прямом эфире она рассказывает подписчикам о Ленине, отжимается и разбивает яйца об голову. Мы съездили к легендарной геймерше и посмотрели, как она живёт. Анна Сандалова стала главной героиней многосерийного документального фильма о российских киберспортсменах «Рокетджамп».

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