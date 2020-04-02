Руководитель игрового направления Brutal Duck Games Юрий Винокуров сообщил, что разработчики выпустили игру, пока находились в режиме самоизоляции, объявленном в регионе.



— Я, как и многие мои друзья, с недоумением смотрел мировые новости. Страны выкидывают в «печь» кризиса баснословные суммы, но это не помогает. На этом фоне люди запасаются туалетной бумагой, чтобы изолироваться в своих домах от пандемии вируса — какой-то сюр. В голову пришла игровая аналогия. Рассказал команде, и мы за неделю сделали простенькую игру. Пока работали над «Пэйперкалипс» отдохнули от основного проекта и депрессивных новостей. Надеюсь, игра поможет отвлечься и другим людям, — прокомментировал Юрий Винокуров.



Играть в Papercalypse можно в браузере мобильных устройств и компьютеров пока только на сайте Papercalypse.com. Если игра станет популярной, компания планирует выпуск Papercalypse в AppStore и Google Play в апреле.

Brutal Duck Games — молодая команда, основанная в 2019 году одним из авторов мировой франшизы Earn To Die (100 миллионов мобильных установок и 1 миллиард геймплеев на всех платформах). Штаб команды — в Новосибирске, в состав разработки входит 5 человек.

