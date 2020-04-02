Новосибирские разработчики на карантине выпустили игру про пандемию и кризис — чтобы выжить, игрок добывает туалетную бумагу и топит печь мировой экономики долларами.
Как рассказали в компании Brutal Duck Games, они опубликовали в интернете новую компьютерную игру Papercalypse («Пэйперкалипс» — бумажный апокалипсис). Это шутливая попытка увязать скупку туалетной бумаги, нехватку масок и мировой финансовый кризис. Papercalypse — бесплатная игра в жанре тайм-киллер.
По сюжету на игровое поле, похожее на пятнашки, игрок перемещает упаковку туалетной бумаги. Причем забрать бумагу с полки необходимо до того, как её захватит горожанин. Далее геймер разматывает рулоны, превращает их в медицинские маски, а маски — в доллары, которыми растапливает печь. Таким образом игрок поддерживает огонь мировой экономики. Цель — продержаться как можно больше дней.
Руководитель игрового направления Brutal Duck Games Юрий Винокуров сообщил, что разработчики выпустили игру, пока находились в режиме самоизоляции, объявленном в регионе.
— Я, как и многие мои друзья, с недоумением смотрел мировые новости. Страны выкидывают в «печь» кризиса баснословные суммы, но это не помогает. На этом фоне люди запасаются туалетной бумагой, чтобы изолироваться в своих домах от пандемии вируса — какой-то сюр. В голову пришла игровая аналогия. Рассказал команде, и мы за неделю сделали простенькую игру. Пока работали над «Пэйперкалипс» отдохнули от основного проекта и депрессивных новостей. Надеюсь, игра поможет отвлечься и другим людям, — прокомментировал Юрий Винокуров.
Играть в Papercalypse можно в браузере мобильных устройств и компьютеров пока только на сайте Papercalypse.com. Если игра станет популярной, компания планирует выпуск Papercalypse в AppStore и Google Play в апреле.
Brutal Duck Games — молодая команда, основанная в 2019 году одним из авторов мировой франшизы Earn To Die (100 миллионов мобильных установок и 1 миллиард геймплеев на всех платформах). Штаб команды — в Новосибирске, в состав разработки входит 5 человек.
Возможно, самый знаменитый геймер Новосибирска — 62-летняя баба Аня из Искитима. В прямом эфире она рассказывает подписчикам о Ленине, отжимается и разбивает яйца об голову. Мы съездили к легендарной геймерше и посмотрели, как она живёт. Анна Сандалова стала главной героиней многосерийного документального фильма о российских киберспортсменах «Рокетджамп».