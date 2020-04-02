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Страна и мир

Путин снова выступит перед народом

Не исключено, что президент объявит о пролонгации нерабочих дней

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Президенту есть что вам рассказать

Президенту есть что вам рассказать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск. Не исключено, что глава государства объявит о продолжении нерабочих дней — ранее его об этом просили глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель федерального штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

Неделю назад, 25 марта, Владимир Путин уже выступал с обращением к россиянам. Тогда он, в том числе, объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, дал поручения поддержать ветеранов, многодетные семьи и тех, кто оказался на больничном, предложил банкам предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Пока ждем нового обращения, почитайте речь президента от 25 марта.

А вы чего ждете от сегодняшнего обращения?

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    Путинпрезидентнерабочая неделя
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