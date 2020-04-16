Новосибирец Алексей был с семьёй в Шарм-эш-Шейхе, когда страны друг за другом стали закрывать границы. Он рассказал журналисту НГС Марии Тищенко, как опустел Египет и почему в Домодедове толпу людей полтора часа держали в душном самолете.
«Предлагали жильё в два раза дороже»
Туристы, застрявшие в Египте, искали пути решения самостоятельно.
— Мы сменили четыре отеля: они закрывались один за другим, в итоге нашли съёмную квартиру. В конце марта консульство вывесило на своей страничке два списка по тысяче с небольшим человек — застрявшие на Синае и застрявшие в районе Хургады.
В Египте, по словам Алексея, живёт много русских, в основном это работники турбизнеса:
— Эту ситуацию многие восприняли как шанс подзаработать денег. Нам, например, русские (в качестве помощи, разумеется) предлагали жильё в два раза дороже, чем средняя цена у арабов. Плюс сталкивались со спекуляциями на билетах и отсутствием информации. Да что там люди, «Аэрофлот» билеты продавал за 111 тысяч. Есть, конечно, и другие примеры. Наших знакомых из отеля, которые остались совсем без денег, подселила девушка, работник отеля, в своё съёмное жильё бесплатно.
— В одном из отелей мы познакомились с туристами из Москвы: им удалось улететь вместе с белорусами (последние вылеты туроператора Tez Tour были в Белоруссию только для граждан страны). Но при покупке с них взяли расписку, что если в самолёт не пустят, то никаких претензий к туроператору и денег не вернут, — рассказывает новосибирец.
Алексей не хотел так рисковать, потому что у него и так пропали билеты на 60 тысяч рублей. Страны для других возможных вариантов перелёта закрывались, и люди постоянно ждали какой-то информации.
«Позвонили ночью и сказали утром быть в аэропорту»
С 24 марта Египет опустел, в стране ввели комендантский час и запретили движение между городами. Эвакуация была назначена одновременно из Хургады и Шарм-эш-Шейха — по два рейса в день. Им позвонили ночью и сказали утром быть в аэропорту.
— В Домодедово нас, похоже, не ждали: в самолёте просидели более полутора часов в духоте. Это мелочи, конечно, но с точки зрения борьбы с эпидемией, по-моему, плохая идея держать 200 человек взаперти. Заполнили по три анкеты, всех проверили тепловизором и повезли в аэропорт. На входе было два десятка врачей. Мы буквально бежали на рейс в Новосибирск, так что точно не знаю, брали ли анализы у москвичей. Нас, узнав, что мы из другого города, сразу отправили дальше без каких-либо действий, — описывает пересадку в Москве Алексей.
В Новосибирск они вернулись ещё до вступления жёстких правил, поэтому карантин был на их совести.
— Кто прилетел из-за рубежа, должен теоретически подойти за направлением на карантин. С нашего рейса подошли всего три человека, ещё один вертелся рядом, но так и не подошёл, — рассказывает новосибирец.
После приезда они позвонили в 112 и сообщили, что будут две недели находиться дома. Симптомов болезни у них не было, тест на коронавирус не сдавали.
Для новосибирских туристов подобные истории нередко заканчиваются хорошо: например, авиакомпания нашла билеты для сибиряков, застрявших на Филиппинах из-за коронавируса, а застрявших в Дели новосибирцев с ребёнком отправили домой через Бангкок и Москву.
Недавно НГС делал репортаж из Толмачева, где застряли почти 300 граждан Узбекистана.