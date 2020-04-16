Новосибирец Алексей был с семьёй в Шарм-эш-Шейхе, когда страны друг за другом стали закрывать границы. Он рассказал журналисту НГС Марии Тищенко, как опустел Египет и почему в Домодедове толпу людей полтора часа держали в душном самолете.



«Предлагали жильё в два раза дороже»



Туристы, застрявшие в Египте, искали пути решения самостоятельно.



— Мы сменили четыре отеля: они закрывались один за другим, в итоге нашли съёмную квартиру. В конце марта консульство вывесило на своей страничке два списка по тысяче с небольшим человек — застрявшие на Синае и застрявшие в районе Хургады.

