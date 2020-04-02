— В такое время они считают важным поддержать компанию, пользователей и бизнес, для которых все мы работаем. Я очень признательна за такое отношение, горжусь нашей командой, — добавила Вера Гармаш.



Сотрудники 2ГИС на условиях анонимности поделились с редакцией информацией из письма, в котором говорится, что зарплаты топ-менеджеров сокращаются на 50 %, приостанавливаются выплаты разовых, квартальных и постоянных премий, а для тех сотрудников, кто не получал премии, оклад будет уменьшен на 25 %.

Официально в 2ГИС не назвали конкретных цифр по снижению зарплат. Как подчеркнули в пресс-службе компании, каждому отделу и сотруднику разъясняли будущие снижения, но называть средние цифры считают некорректным. В 2ГИС сообщили, что премии определяются индивидуально, поэтому уровень снижения доходов для каждого разный и сильно зависит от специфики команд.

— Для компании важно, и за этим однозначно следят, чтобы снижение дохода из-за приостановки премий для специалистов не было критичным, — прокомментировал руководитель отдела PR 2ГИС Максим Бугаев.