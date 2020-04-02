Компания 2ГИС объявила о сокращении зарплат сотрудников из-за коронавируса, который привёл к падению рынка рекламы.
— Сейчас непростое время для многих сфер экономики. Многие компании, которые привлекали клиентов из 2ГИС, вынуждены поставить бизнес на паузу. Конечно, это сказывается на 2ГИС. Чтобы избежать задержек зарплат, мы решили приостановить выплату премий по всей компании. Это временная мера на период кризиса, — прокомментировала президент 2ГИС Вера Гармаш.
Приостановка выплат премий коснулась и топ-менеджеров 2ГИС. По словам Веры Гармаш, почти все сотрудники уже сообщили о том, что продолжат активно работать, несмотря на снижение дохода.
— В такое время они считают важным поддержать компанию, пользователей и бизнес, для которых все мы работаем. Я очень признательна за такое отношение, горжусь нашей командой, — добавила Вера Гармаш.
Сотрудники 2ГИС на условиях анонимности поделились с редакцией информацией из письма, в котором говорится, что зарплаты топ-менеджеров сокращаются на 50 %, приостанавливаются выплаты разовых, квартальных и постоянных премий, а для тех сотрудников, кто не получал премии, оклад будет уменьшен на 25 %.
Официально в 2ГИС не назвали конкретных цифр по снижению зарплат. Как подчеркнули в пресс-службе компании, каждому отделу и сотруднику разъясняли будущие снижения, но называть средние цифры считают некорректным. В 2ГИС сообщили, что премии определяются индивидуально, поэтому уровень снижения доходов для каждого разный и сильно зависит от специфики команд.
— Для компании важно, и за этим однозначно следят, чтобы снижение дохода из-за приостановки премий для специалистов не было критичным, — прокомментировал руководитель отдела PR 2ГИС Максим Бугаев.
Сейчас 2ГИС продолжает работать — сотрудникам предложили перейти на удалённый режим работы с середины марта. Недавно компания запустила поиск лекарств в аптеках и вывела на главный экран мобильных приложений и сайта самые востребованные сферы услуг, в частности, доставку готовых блюд из общепита и продуктов из супермаркетов.
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