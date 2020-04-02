В Новосибирске в соцсетях и мессенджерах жители распространяют якобы принятое 1 апреля новое постановление губернатора Новосибирской области
В нём говорится о введении комендантского часа, перекрытии всех дорог и авиасообщения.
— Это фейк. Просто чья-то неудачная шутка — этот фейковый документ появился как раз 1 апреля. Никаких дополнительных ограничений в регионе введено не было, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.
В тексте фейкового документа обозначаются среди прочего следующие запреты:
— запрещено покидать места проживания (пребывания) с 18:00 до 06:00 в связи введенным комендантским часом (любая медицинская помощь осуществляется вызовом скорой помощи) на период с 2 апреля 2020 по 1 июня 2020 г.;
— запрещено покидать города на территории Новосибирской области, закрываются авиасообщения, автомобильные трассы и водные пути с 00:00 02 апреля 2020 г.
Вчера, 1 апреля, Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет «антикоронавирусных» законопроектов. Их уже одобрил Совет Федерации, остается только ждать, когда их подпишет президент. В них идёт речь и об ответственности за распространение фейков.
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Настоящий указ губернатора можно почитать здесь.