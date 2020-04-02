В тексте фейкового документа обозначаются среди прочего следующие запреты:



— запрещено покидать места проживания (пребывания) с 18:00 до 06:00 в связи введенным комендантским часом (любая медицинская помощь осуществляется вызовом скорой помощи) на период с 2 апреля 2020 по 1 июня 2020 г.;



— запрещено покидать города на территории Новосибирской области, закрываются авиасообщения, автомобильные трассы и водные пути с 00:00 02 апреля 2020 г.

Вчера, 1 апреля, Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет «антикоронавирусных» законопроектов. Их уже одобрил Совет Федерации, остается только ждать, когда их подпишет президент. В них идёт речь и об ответственности за распространение фейков.



Как проходит второй день карантина в Новосибирске — смотрите в нашем онлайн-репортаже.



Настоящий указ губернатора можно почитать здесь.