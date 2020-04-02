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Добрался ли коронавирус до Израиля? Смотрите прямой эфир в Instagram c бывшей сибирячкой

Наталья Невельская расскажет всю правду специально для читателей НГС и ответит на вопросы подписчиков

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Наша земляка расскажет о ситуации с коронавирусом в Израиле

Наша земляка расскажет о ситуации с коронавирусом в Израиле

В свежем выпуске нашего инста-сериала мы поговорим с Натальей Невельской, переехавшей из Новосибирска в Израиль. Она расскажет от первого лица, как наши соотечественники переживают пандемию коронавируса в другой стране.

Прямой эфир состоится 2 апреля, в 18:00 в Instagram НГС. Разговаривать с Натальей Невельской будет журналист Илья Калинин. Вопросы смогут задать все подписчики.

Как жители Израиля переживают пандемию коронавируса? Много ли заболевших? У них действует карантин? Им можно выходить на улицу, ходить на работу? Есть ли случаи, когда люди теряют работу из-за происходящего? Узнаете уже совсем скоро! Будьте с нами.

Ранее мы говорили в прямом эфире с Татьяной Баталовой, которая рассказала нам, как коронавирус ударил по США (Татьяна живет сейчас в Калифорнии). Расшифровку эфира в 10 интересных фактах читайте тут.

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