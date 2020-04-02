Добрался ли коронавирус до Израиля? Смотрите прямой эфир в Instagram c бывшей сибирячкой

В свежем выпуске нашего инста-сериала мы поговорим с Натальей Невельской, переехавшей из Новосибирска в Израиль. Она расскажет от первого лица, как наши соотечественники переживают пандемию коронавируса в другой стране.



Прямой эфир состоится 2 апреля, в 18:00 в Instagram НГС. Разговаривать с Натальей Невельской будет журналист Илья Калинин. Вопросы смогут задать все подписчики.

Как жители Израиля переживают пандемию коронавируса? Много ли заболевших? У них действует карантин? Им можно выходить на улицу, ходить на работу? Есть ли случаи, когда люди теряют работу из-за происходящего? Узнаете уже совсем скоро! Будьте с нами.