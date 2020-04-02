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Анатолий Локоть считает, что&nbsp;участие в параде — это выполнение боевой задачи

Анатолий Локоть считает, что участие в параде — это выполнение боевой задачи

Сегодня, 2 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на данный момент в городе продолжается подготовка к параду 9 Мая.

Он рассказал об этом на еженедельной пресс-конференции.

— Никаких специальных распоряжений по отмене празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне не поступало. Я могу сказать, личное отношение к происходящему. Считаю, как офицер советской, российской армии: участие в параде — это выполнение боевой задачи. На этот счёт существуют специальные приказы верховного главнокомандующего, министра обороны, начальника гарнизона города Новосибирска. Как известно, выполнение боевой задачи должно выполняться в любых условиях. Это мое мнение. Сегодня подготовка к параду продолжается, — сообщил Анатолий Локоть.

Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

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