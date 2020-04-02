Сегодня, 2 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на данный момент в городе продолжается подготовка к параду 9 Мая .



Он рассказал об этом на еженедельной пресс-конференции.

— Никаких специальных распоряжений по отмене празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне не поступало. Я могу сказать, личное отношение к происходящему. Считаю, как офицер советской, российской армии: участие в параде — это выполнение боевой задачи. На этот счёт существуют специальные приказы верховного главнокомандующего, министра обороны, начальника гарнизона города Новосибирска. Как известно, выполнение боевой задачи должно выполняться в любых условиях. Это мое мнение. Сегодня подготовка к параду продолжается, — сообщил Анатолий Локоть.