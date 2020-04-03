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Алина решила помогать новосибирцам после того, как сама пережила самоизоляцию

Алина решила помогать новосибирцам после того, как сама пережила самоизоляцию

На сайте Avito появилось объявление о помощи новосибирцам в период карантина — его автор перед этим вернулась из ОАЭ и сама провела две недели в самоизоляции.

Как автор объявления попала на карантин

«Мой личный карантин закончился раньше, чем у большинства он начнётся», — пишет автор объявления Алина.

Она рассказала корреспонденту НГС, что в конце февраля была в Ливане, откуда в марте уехала в связи «с чрезвычайной ситуацией по коронавирусу».

— Это случилось 11 марта, а по домам все засели с 7 марта. Далее я полетела в Дубай, но карантин догнал меня и там. Просидев дома неделю, я вылетела в Россию, и мой карантин продолжился дальше, — пояснила она.

После приезда в Новосибирск к ней домой приходили медики и сотрудники полиции. У девушки взяли анализы — они оказались отрицательными.

Объявление Алины на сайте Avito

Объявление Алины на сайте Avito

Почему Алина предлагает свою помощь

— Во время самоизоляции было сложновато. Выручали знакомые, которые ходили за продуктами. А вот мусор приходилось выставлять на площадку — за это действительно стыдно, — добавила она. — Сейчас я могу сходить в магазин, погулять с собакой, оказать любую посильную и адекватную помощь.

Как указывается в объявлении, за свои услуги она берёт символическую плату в размере 100 рублей, а пожилым людям готова помогать безвозмездно.

— Я люблю людей. Помогая другим, помогаешь себе, как это ни странно. Это особенно ясно становится сейчас, в такой кризисной и непростой ситуации. Ну и зарабатываю плюсики в карму, — объяснила Алина.

Откликов на её предложение пока не поступало, но Алина их ждёт.

Как ещё предлагает свою помощь на Avito?

Объявления от частных лиц с предложениями доставить на дом продукты или лекарства стали активно появляться на сайте с 28 марта. Поиск на сайте по Новосибирску выдаёт около 10 таких предложений, которые чередуются с объявлениями от компаний о доставке мяса, яиц и молока.

В среднем новосибирцы просят от 200 до 500 рублей за свои курьерские услуги. Некоторые в объявлении перечисляют названия магазинов, которые они готовы посетить, другие обозначают район, а кто-то даже подчёркивает, что работает в маске.

«Приобрету и доставлю продукты по списку из гипермаркетов города, услуга доставки — 200 рублей один магазин», — так выглядит типичное объявление с предложением помощи тем, кто отсиживается дома.

Свежую статистику по числу госпитализированных и заболевших, последние новости из пустеющего Новосибирска мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции. А чем занимаются новосибирцы на карантине, смотрите тут — кто-то выходит гулять на балкон, пока другие занимаются творчеством.

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коронавирус в НовосибирскемагазиныAvito
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