На сайте Avito появилось объявление о помощи новосибирцам в период карантина — его автор перед этим вернулась из ОАЭ и сама провела две недели в самоизоляции.



Как автор объявления попала на карантин

«Мой личный карантин закончился раньше, чем у большинства он начнётся», — пишет автор объявления Алина.



Она рассказала корреспонденту НГС, что в конце февраля была в Ливане, откуда в марте уехала в связи «с чрезвычайной ситуацией по коронавирусу».



— Это случилось 11 марта, а по домам все засели с 7 марта. Далее я полетела в Дубай, но карантин догнал меня и там. Просидев дома неделю, я вылетела в Россию, и мой карантин продолжился дальше, — пояснила она.

