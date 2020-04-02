Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать еду в карантин

Главное санитарное ведомство страны опубликовало памятку о том, как покупать в карантинный период. Заботливый Роспотребнадзор напомнил, что малоактивная самоизоляция может привести к набору веса, а лишние килограммы — к болезням.
— Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. Следует помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета II типа. Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок, — советуют в Роспотребнадзоре. — В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью.
Самое лучшее — это не ходить в магазин вообще, а заказать онлайн-доставку.
Когда дождались доставку
Мойте руки после того, как оплатите заказ — бактерии могут быть на купюрах или платежном терминале курьера.
- Обратите внимание, как вам все упаковали: скоропортящиеся продукты должны привезти в термопакете или сумке-холодильнике. Если требование не выполнено — вы вправе отказаться от покупки вообще.
- Поверьте срок годности и упаковку. Даже небольшая вмятина на банке может нарушить ее герметичность. Испорченный товар можно вернуть продавцу.
- Проверьте фрукты и овощи — чтобы они были свежие, без плесени и гнили.
- Мясо, птица и рыба должны лежать в соседнем пакете с овощами, фруктами и продуктами из бакалеи.
Но если этот метод по каким-то причинам вам не подходит, переходим на следующий уровень.
Если пошли в магазин
- Проведите ревизию: какие продукты есть у вас дома в достатке, а что еще нужно закупить.
- В магазине протрите ручку корзины или тележки влажной салфеткой или наденьте перчатки.
- Сначала выбирайте продукты, которые можно хранить при комнатной температуре. Продукты из холодильников — в последнюю очередь.
- Выбирайте продукты в упаковке, особенно, если будете есть их без термической обработки.
- Изучите срок годности и состав.
- Смотрите, с какой полки берете продукты: готовая еда не должна лежать рядом с сырой. Помните об этом, когда складываете свои покупки в пакет.
Пожаловаться на некачественные продукты можно на сайте Роспотребнадзора. В письме не забудьте указать данные магазина и подробно прописать все нарушения.