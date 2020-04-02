Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать еду в карантин

Главное санитарное ведомство страны опубликовало памятку о том, как покупать в карантинный период. Заботливый Роспотребнадзор напомнил, что малоактивная самоизоляция может привести к набору веса, а лишние килограммы — к болезням.



— Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. Следует помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета II типа. Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок, — советуют в Роспотребнадзоре. — В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью.