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В городе сокращают количество транспорта

В городе сокращают количество транспорта

В Новосибирске снова сокращают количество общественного транспорта — с прошлой недели транспорт перешёл на режим работы выходного дня. Сейчас ожидается, что его будет ещё меньше.

Об этом НГС сообщили водители нескольких автобусных маршрутов.

— Я не знаю, насколько, но на пару-тройку машин точно убирают. Смысла нет, народу вообще нету, водители воют. Вообще просто пустой город, — рассказал водитель одного из автобусного маршрута №60.

Также в ближайшие дни в городе будет меньше маршруток.

— Согласовали сокращение — до 50% выход, — рассказали в ПАТП-5, обслуживающем маршруты №84, м.т.: 2, 14, 29, 29а, 44, 44а, 45, 54, 63.

В Горэлектротранспорте и Новосибирском метрополитене пока нет информации о новом сокращении количества транспорта — корреспондент НГС отправила запрос в мэрию.

Недавно две пассажирки автобуса №4 сообщили в редакцию, что кондуктор просил их платить за проезд наличными, так как не хватает денег на топливо.

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