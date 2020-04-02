В Новосибирске снова сокращают количество общественного транспорта — с прошлой недели транспорт перешёл на режим работы выходного дня. Сейчас ожидается, что его будет ещё меньше.



Об этом НГС сообщили водители нескольких автобусных маршрутов.

— Я не знаю, насколько, но на пару-тройку машин точно убирают. Смысла нет, народу вообще нету, водители воют. Вообще просто пустой город, — рассказал водитель одного из автобусного маршрута №60.

Также в ближайшие дни в городе будет меньше маршруток.

— Согласовали сокращение — до 50% выход, — рассказали в ПАТП-5, обслуживающем маршруты №84, м.т.: 2, 14, 29, 29а, 44, 44а, 45, 54, 63.