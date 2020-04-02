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Смотрим, что делают дома новосибирцы — фоточат на НГС (давайте тоже к нам!)

Одни пекут блины, другие тягают штангу. Покажите и вы, чем сегодня занимаетесь

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Позагорать на балконе? Почему бы и нет. Погода к этому точно располагает

Позагорать на балконе? Почему бы и нет. Погода к этому точно располагает

Всем привет! На связи с вами Анастасия Миронова, автор НГС. Я, как и большинство новосибирцев, сейчас работаю из дома в режиме самоизоляции. Но я точно знаю, что у некоторых горожан нашлись дела поинтереснее! А что вы делаете, сидя дома? Нарисовали красивую картину, занялись ремонтом, решили позаниматься йогой? Присылайте фото из дома с комментариями — с удовольствием будем ставить их в нашу онлайн-трансляцию (и мотивировать горожан вставать с диванов)! Присылайте свои фото (можно анонимно) на номер +7 913 901-20-75 (СМС, WhatsApp, Telegram) либо в личные сообщения.

Анастасия Миронова

Читательница НГС Ася Высоцкая только что дорисовала картину по номерам — говорит, что очень затягивает!

Самоизоляция – время для творчества

Самоизоляция – время для творчества

Анастасия Миронова

А у некоторых режим самоизоляции превратился в небольшой отпуск. «Коронавирусная профилактика», — комментирует читатель Олег Угрюмов.

Отдых тоже важен

Отдых тоже важен

Анастасия Миронова

Для некоторых самоизоляция стала поводом для изучения чего-то нового!

Стремитесь к изучению нового!

Стремитесь к изучению нового!

— Только что достали из духовки вкуснейшую пиццу. Колбаска, моцарелла, м-м-м, — пишет читательница Ксения.

Если вы еще не обедали, то мы вам не завидуем. Сложно сдержаться, глядя на это фото

Если вы еще не обедали, то мы вам не завидуем. Сложно сдержаться, глядя на это фото

Анастасия Миронова

— Работаю на карантине и жду, пока вырастут огурцы, — комментирует читательница Вероника Афанасьева.

А вы уже начали высаживать рассаду?

А вы уже начали высаживать рассаду?

Анастасия Миронова

Новосибирцы не отчаиваются, гуляют прямо на балконе. На фото Ксения и Артём.

Хорошая погода на улице, не так ли?

Хорошая погода на улице, не так ли?

Анастасия Миронова

Как здорово, что можно уделить время вышиванию бисером и просмотру видеоблогов!

Рукоделие очень даже актуально

Рукоделие очень даже актуально

Анастасия Миронова

Хорошо, когда дома собирается вся семья. Вот и у дочки получилось порисовать на папе.

Папа, кажется, не против!

Папа, кажется, не против!

Анастасия Миронова

— Я буду-у-у-у до-о-о-о-лго гна-а-а-ать велосипе-е-е-ед... Но пока только на балконе! — комментирует читательница НГС.

Надеемся, что скоро будем и на улице

Надеемся, что скоро будем и на улице

Анастасия Миронова

А как насчет настольных игр? Играете с семьей или друзьями?

Читатели НГС делятся своими фотографиями

Читатели НГС делятся своими фотографиями

Анастасия Миронова

— Эти ребятки давно уже лежали — некогда было их доделать! И вот, готовы! Карантин — это то, что надо творческому человеку! — комментирует читательница Светлана.

Игрушки из винтажного плюша (советского),&nbsp; набивка — опилки, сшиты по технологии «Тедди»

Игрушки из винтажного плюша (советского),  набивка — опилки, сшиты по технологии «Тедди»

Анастасия Миронова

— Находясь дома в карантине, всё уже переделали и во всё поиграли, теперь решили устроить черепашьи бега... — пишет читательница НГС.

Черепашек зовут Саня и Соня. Как думаете, кто победит?

Черепашек зовут Саня и Соня. Как думаете, кто победит?

Анастасия Миронова

— Я работаю. Нас никто не отпускал. Народ болеет, мы исследуем, — пишет читательница Ольга Иващенко.

Не все остаются дома

Не все остаются дома

.

Анастасия Миронова

Актуальная повестка — сибирячка занимается пошивом масок на дому.

Мы и сами с руками!

Мы и сами с руками!

Анастасия Миронова

Отдых — время заботы о себе и своем теле.

Читатели НГС наслаждаются выходной неделей

Читатели НГС наслаждаются выходной неделей

Анастасия Миронова

Спасибо вам, читатели НГС, за то, что провели эту часть дня с нами и показали, что вы делаете во время самоизоляции! До встречи в другой онлайн-трансляции. Берегите себя и своих близких (и следите за новостями).

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карантин в Новосибирске
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