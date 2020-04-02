Смотрим, что делают дома новосибирцы — фоточат на НГС (давайте тоже к нам!)

Всем привет! На связи с вами Анастасия Миронова, автор НГС. Я, как и большинство новосибирцев, сейчас работаю из дома в режиме самоизоляции. Но я точно знаю, что у некоторых горожан нашлись дела поинтереснее! А что вы делаете, сидя дома? Нарисовали красивую картину, занялись ремонтом, решили позаниматься йогой? Присылайте фото из дома с комментариями — с удовольствием будем ставить их в нашу онлайн-трансляцию (и мотивировать горожан вставать с диванов)! Присылайте свои фото (можно анонимно) на номер +7 913 901 - 20 - 75 (СМС, WhatsApp, Telegram) либо в личные сообщения.