Смотрим, что делают дома новосибирцы — фоточат на НГС (давайте тоже к нам!)

Читательница НГС Ася Высоцкая только что дорисовала картину по номерам — говорит, что очень затягивает!
А у некоторых режим самоизоляции превратился в небольшой отпуск. «Коронавирусная профилактика», — комментирует читатель Олег Угрюмов.
Для некоторых самоизоляция стала поводом для изучения чего-то нового!
— Только что достали из духовки вкуснейшую пиццу. Колбаска, моцарелла, м-м-м, — пишет читательница Ксения.
— Работаю на карантине и жду, пока вырастут огурцы, — комментирует читательница Вероника Афанасьева.
Новосибирцы не отчаиваются, гуляют прямо на балконе. На фото Ксения и Артём.
Как здорово, что можно уделить время вышиванию бисером и просмотру видеоблогов!
Хорошо, когда дома собирается вся семья. Вот и у дочки получилось порисовать на папе.
— Я буду-у-у-у до-о-о-о-лго гна-а-а-ать велосипе-е-е-ед... Но пока только на балконе! — комментирует читательница НГС.
А как насчет настольных игр? Играете с семьей или друзьями?
— Эти ребятки давно уже лежали — некогда было их доделать! И вот, готовы! Карантин — это то, что надо творческому человеку! — комментирует читательница Светлана.
— Находясь дома в карантине, всё уже переделали и во всё поиграли, теперь решили устроить черепашьи бега... — пишет читательница НГС.
— Я работаю. Нас никто не отпускал. Народ болеет, мы исследуем, — пишет читательница Ольга Иващенко.
.
Актуальная повестка — сибирячка занимается пошивом масок на дому.
Отдых — время заботы о себе и своем теле.
Спасибо вам, читатели НГС, за то, что провели эту часть дня с нами и показали, что вы делаете во время самоизоляции! До встречи в другой онлайн-трансляции. Берегите себя и своих близких (и следите за новостями).