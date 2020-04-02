В Новосибирске проходит прощание с журналистом Антоном Лучанским — мужчина погиб вечером 30 марта после того, как его сбил автомобиль.

— Очень много людей. Около 100 человек пришло, и ещё приходят. Запускают прощаться не больше 10 сразу, поэтому люди приходят и уходят, — рассказал фотограф НГС Густаво Зырянов.

Прощание с Антоном Лучанским идёт в зале № 1 судмедэкспертизы по адресу: Немировича-Данченко, 134 до 15:00.

