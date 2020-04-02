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Прощание продлится до 15:00

Прощание продлится до 15:00

В Новосибирске проходит прощание с журналистом Антоном Лучанским — мужчина погиб вечером 30 марта после того, как его сбил автомобиль.

— Очень много людей. Около 100 человек пришло, и ещё приходят. Запускают прощаться не больше 10 сразу, поэтому люди приходят и уходят, — рассказал фотограф НГС Густаво Зырянов.

Прощание с Антоном Лучанским идёт в зале № 1 судмедэкспертизы по адресу: Немировича-Данченко, 134 до 15:00.

Люди терпеливо ждут своей очереди

Люди терпеливо ждут своей очереди

В связи с ситуацией в городе на прощание запускают не более 10 человек одновременно

В связи с ситуацией в городе на прощание запускают не более 10 человек одновременно

Редакция НГС выражает родным и близким Антона Лучанского соболезнования.

Антон Лучанский вышел из трамвая в 21:40 на улице Богдана Хмельницого — и буквально через несколько секунд его сбил автомобиль. Против водителя «Мерседес-Бенц Е200» уже возбуждено уголовное дело, а сегодня новосибирцы пришли попрощаться с Антоном.

Коллеги и друзья Антона все эти дни с теплотой вспоминают, каким человеком он был и как много хороших дел успел сделать. В архиве редакции НГС также немало кадров с Антоном Лучанским. Сегодня, в день прощания с ним, мы решили вспомнить нашего коллегу и дать возможность высказаться тем, кто его очень хорошо знал.

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