В Новосибирске проходит прощание с журналистом Антоном Лучанским — мужчина погиб вечером
— Очень много людей. Около 100 человек пришло, и ещё приходят. Запускают прощаться не больше 10 сразу, поэтому люди приходят и уходят, — рассказал фотограф НГС Густаво Зырянов.
Прощание с Антоном Лучанским идёт в зале № 1 судмедэкспертизы по адресу: Немировича-Данченко, 134 до 15:00.
Редакция НГС выражает родным и близким Антона Лучанского соболезнования.
Антон Лучанский вышел из трамвая в 21:40 на улице Богдана Хмельницого — и буквально через несколько секунд его сбил автомобиль. Против водителя «Мерседес-Бенц Е200» уже возбуждено уголовное дело, а сегодня новосибирцы пришли попрощаться с Антоном.
Коллеги и друзья Антона все эти дни с теплотой вспоминают, каким человеком он был и как много хороших дел успел сделать. В архиве редакции НГС также немало кадров с Антоном Лучанским. Сегодня, в день прощания с ним, мы решили вспомнить нашего коллегу и дать возможность высказаться тем, кто его очень хорошо знал.