Днем ранее статистика была более утешительной — тогда прирост заболевших за сутки впервые уменьшился по сравнению с предыдущим днем. Но и тогда было ясно, что это еще не победа.

За последние сутки по выздоровлению выписали 45 человек, скончались 6. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. Сегодня же стало известно, что у скончавшейся еще 31 марта в Перми журналистки был подтвержден коронавирус уже после ее смерти.