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Выходные могут продлить еще на неделю

Выходные могут продлить еще на неделю

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 771 человека. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 3548 заболевших. Из них выздоровели 235 человек, скончались 30.

Больше всего случаев заболевания продолжают регистрировать в Москве

Больше всего случаев заболевания продолжают регистрировать в Москве

Днем ранее статистика была более утешительной — тогда прирост заболевших за сутки впервые уменьшился по сравнению с предыдущим днем. Но и тогда было ясно, что это еще не победа.

За последние сутки по выздоровлению выписали 45 человек, скончались 6. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. Сегодня же стало известно, что у скончавшейся еще 31 марта в Перми журналистки был подтвержден коронавирус уже после ее смерти.

По данным на 1 апреля, под контролем врачей остаются 215 514 человек.

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