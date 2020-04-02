По его словам, операторы за это время приняли более 7000 вопросов, большая часть которых посвящена уточнениям по введённому режиму.



Только 5% обращений новосибирцев на эту линию связаны с сообщениями о первых признаках заболевания.



— Мы проводим определённую работу для того, чтобы единая горячая линия (так мы позиционируем 112) могла на большинство вопросов эффективно ответить, либо переадресовать уже на отраслевую горячую линию. Включаем режим обратного дозванивания, есть вопросы, ответы на которые надо доработать, после этого оператор будет перезванивать человеку. Будем стараться, чтобы информационного голода не возникло, — добавил Анатолий Дюбанов.



Напомним, со вчерашнего дня новосибирцев и тех, кто летел через Новосибирск из Таиланда, начали заселять в обсерваторы, где им предстоит провести ближайшие две недели в режиме изоляции. Сегодня в Новосибирск прибудет ещё один рейс из Бангкока — для туристов приготовили ещё два обсерватора.

