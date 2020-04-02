Власти Новосибирской области подсчитали количество обращений, которые получают операторы горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом.
— Те 22 оператора, которые у нас выходят в смену, страхуют область, обслуживают город, отвечают на вопросы, связанные со звонками населению по этому событию. Любой телефон службы 112 на территории Новосибирской области в разных районах также переадресовывается к нам. То есть, набрав 112, на всей территории области можно получить ответы на большинство вопросов, которые задают наши жители, — сообщил сегодня, 2 апреля, журналистам министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.
По его словам, операторы за это время приняли более 7000 вопросов, большая часть которых посвящена уточнениям по введённому режиму.
Только 5% обращений новосибирцев на эту линию связаны с сообщениями о первых признаках заболевания.
— Мы проводим определённую работу для того, чтобы единая горячая линия (так мы позиционируем 112) могла на большинство вопросов эффективно ответить, либо переадресовать уже на отраслевую горячую линию. Включаем режим обратного дозванивания, есть вопросы, ответы на которые надо доработать, после этого оператор будет перезванивать человеку. Будем стараться, чтобы информационного голода не возникло, — добавил Анатолий Дюбанов.
Напомним, со вчерашнего дня новосибирцев и тех, кто летел через Новосибирск из Таиланда, начали заселять в обсерваторы, где им предстоит провести ближайшие две недели в режиме изоляции. Сегодня в Новосибирск прибудет ещё один рейс из Бангкока — для туристов приготовили ещё два обсерватора.