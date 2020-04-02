В детскую больницу №3 за сутки госпитализированы два ребенка с симптомами ОРВИ, они недавно вернулись в Россию. Об этом 2 апреля сообщает оперштаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом.



Всего в больнице сейчас 16 детей, которые вернулись из других стран. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В Новосибирске было зарегистрировано 10 пациентов с коронавирусной инфекцией, двое уже выздоровели.

— В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 11:00 находятся 40 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту была подтверждена коронавирусная инфекция, — говорится в сообщении оперштаба.

