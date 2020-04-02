Теперь только по «зебре»: переход рядом с Первомайским сквером закрывают на ремонт

В Новосибирске с 6 апреля временно закрывается подземный пешеходный переход через Красный проспект и улицу Максима Горького.



«Это связано с капитальным ремонтом подземного перехода. Переход пешеходов через Красный проспект и улицу Максима Горького — по существующим наземным пешеходным переходам», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Там же добавили, что переход закрыт до «окончания работ». При этом срок окончания работ пока неизвестен.

Летом и осенью 2019 года с разных сторон на ремонт закрывали входы в этот переход. А в ноябре жительница Новосибирска получила травму, спускаясь по лестнице этого перехода на стороне Первомайского сквера.

