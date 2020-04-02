Теперь только по «зебре»: переход рядом с Первомайским сквером закрывают на ремонт

В Новосибирске с 6 апреля временно закрывается подземный пешеходный переход через Красный проспект и улицу Максима Горького.
«Это связано с капитальным ремонтом подземного перехода. Переход пешеходов через Красный проспект и улицу Максима Горького — по существующим наземным пешеходным переходам», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии.
Там же добавили, что переход закрыт до «окончания работ». При этом срок окончания работ пока неизвестен.
Летом и осенью 2019 года с разных сторон на ремонт закрывали входы в этот переход. А в ноябре жительница Новосибирска получила травму, спускаясь по лестнице этого перехода на стороне Первомайского сквера.
— Я хотела пройти через подземный переход, у меня под ногами разрушилась ступенька, и я упала вниз. Я получила травму. Вызвала полицию на место происшествия, — рассказала тогда НГС пострадавшая Марина Амбросимова. — Этот переход вообще следовало бы закрыть, там везде металлические прутья торчат и ведутся ремонтные работы. Девушка получила растяжение голеностопа.