От коронавируса умерла 36-летняя журналистка. Положительный тест пришел уже после ее смерти

Журналистка Анастасия Петрова скончалась в Перми еще 31 марта, причиной ее смерти врачи назвали пневмонию. Сегодня выяснилось, что у женщины был коронавирус.
Анастасию госпитализировали 24 марта: она писала в соцсетях, что у нее поднялась температура, и на следующий день скорая отправила ее в инфекционный бокс, а потом перевели в
— Ни я, ни врачи не думаем, что это коронавирус — совокупность симптомов позволяет предположить как его, так и обычный грипп. Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — писала Анастасия Петрова в своем фейсбуке.
Позже врачи диагностировали пневмонию. Самочувствие Анастасии ухудшалось, она писала: «Нет сил, сплю 90% времени». 26 марта она написала свой последний пост о том, что у неё не подтвердился коронавирус.
— Смерть, к сожалению, подтверждаем, — комментировал нашим коллегам из 59.RU Минздрав Прикамья. — Она была госпитализирована в инфекционную больницу, так как имела контакт с людьми из-за границы. Анализ на коронавирус брали — результат отрицательный.
Однако сегодня появилась переписка Анастасии с подругой, из которой видно, что Анастасия знала о положительном результате на коронавирус еще 28 марта. В Минздраве Прикамья однако говорят, что результат второго теста появился только сегодня, 2 апреля.
— Сегодня утром пришел официальный ответ, второй тест — положительный, — сообщили 59.RU в пресс-службе краевого Минздрава.
Почему Анастасия писала о результатах второго теста еще 28 марта, а Минздрав сообщил об их готовности сегодня, пока непонятно.
Мать Анастасии Петровой рассказала журналистам 59.RU, что врачи ей о положительном результате дочери не говорили. Сейчас женщина и все, кто контактировал с погибшей журналисткой, находятся в изоляции, у них взяли анализы на коронавирус.