От коронавируса умерла 36-летняя журналистка. Положительный тест пришел уже после ее смерти

— Ни я, ни врачи не думаем, что это коронавирус — совокупность симптомов позволяет предположить как его, так и обычный грипп. Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — писала Анастасия Петрова в своем фейсбуке.

Позже врачи диагностировали пневмонию. Самочувствие Анастасии ухудшалось, она писала: «Нет сил, сплю 90% времени». 26 марта она написала свой последний пост о том, что у неё не подтвердился коронавирус.

— Смерть, к сожалению, подтверждаем, — комментировал нашим коллегам из 59.RU Минздрав Прикамья. — Она была госпитализирована в инфекционную больницу, так как имела контакт с людьми из-за границы. Анализ на коронавирус брали — результат отрицательный.

Однако сегодня появилась переписка Анастасии с подругой, из которой видно, что Анастасия знала о положительном результате на коронавирус еще 28 марта. В Минздраве Прикамья однако говорят, что результат второго теста появился только сегодня, 2 апреля.