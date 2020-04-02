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От коронавируса умерла 36-летняя журналистка. Положительный тест пришел уже после ее смерти

Анастасия скончалась 31 марта, в Минздраве говорят, что результаты теста пришли сегодня

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Анастасии было 36 лет, у нее остались двое сыновей

Анастасии было 36 лет, у нее остались двое сыновей

Журналистка Анастасия Петрова скончалась в Перми еще 31 марта, причиной ее смерти врачи назвали пневмонию. Сегодня выяснилось, что у женщины был коронавирус.

Анастасию госпитализировали 24 марта: она писала в соцсетях, что у нее поднялась температура, и на следующий день скорая отправила ее в инфекционный бокс, а потом перевели в МСЧ № 1. Анастасия рассказала врачам, что общалась с приехавшими из-за границы — но они прилетели больше двух недель назад. В больнице ее лечили лекарствами от ОРВИ и взяли анализ на коронавирус.

— Ни я, ни врачи не думаем, что это коронавирус — совокупность симптомов позволяет предположить как его, так и обычный грипп. Решение о госпитализации врачи приняли, исходя из состояния легких, очень высокой температуры и моего анамнеза, — писала Анастасия Петрова в своем фейсбуке.

Позже врачи диагностировали пневмонию. Самочувствие Анастасии ухудшалось, она писала: «Нет сил, сплю 90% времени». 26 марта она написала свой последний пост о том, что у неё не подтвердился коронавирус.

— Смерть, к сожалению, подтверждаем, — комментировал нашим коллегам из 59.RU Минздрав Прикамья. — Она была госпитализирована в инфекционную больницу, так как имела контакт с людьми из-за границы. Анализ на коронавирус брали — результат отрицательный.

Однако сегодня появилась переписка Анастасии с подругой, из которой видно, что Анастасия знала о положительном результате на коронавирус еще 28 марта. В Минздраве Прикамья однако говорят, что результат второго теста появился только сегодня, 2 апреля.

Переписка, о которой идет речь, датирована 28 марта

Переписка, о которой идет речь, датирована 28 марта

— Сегодня утром пришел официальный ответ, второй тест — положительный, — сообщили 59.RU в пресс-службе краевого Минздрава.

Почему Анастасия писала о результатах второго теста еще 28 марта, а Минздрав сообщил об их готовности сегодня, пока непонятно.

Мать Анастасии Петровой рассказала журналистам 59.RU, что врачи ей о положительном результате дочери не говорили. Сейчас женщина и все, кто контактировал с погибшей журналисткой, находятся в изоляции, у них взяли анализы на коронавирус.

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