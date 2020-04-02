«Будут ещё два обсерватора»: в Новосибирске готовятся к приёму следующего рейса из Бангкока

За безопасностью в обсерваторах, по словам замгубернатора, следит Росгвардия. Родственники людей, находящихся на карантине, могут передавать им всё необходимое, однако общаться им можно только по телефону.



Этим вечером, 2 апреля, ожидается прилёт следующего рейса из Бангкока, к которому, как подчеркнул Сергей Нелюбов, в регионе уже готовы. Прилетят 175 человек.



— Будут ещё два обсерватора, — добавил он. — Особое внимание, конечно, мы уделяем размещению семей с детьми в возрасте до 7 лет. Мы понимаем уже, где будут находиться граждане сегодняшнего рейса, что касается завтрашнего дня — сегодня у нас выезжает рабочая группа. Также уже выехали представители Роспотребнадзора, здравоохранения и МВД.



Сергей Нелюбов не уточнил, где именно разместят прилетающих сегодня туристов из Бангкока, но пояснил, что по итогам вчерашнего дня был проведён «подробный разбор по каждой ситуации начиная с прибытия, раздачи памяток», а также создана горячая линия.



Всего в Новосибирской области, по предварительным данным, примут порядка 2–3 тысяч туристов, вернувшихся из Таиланда.