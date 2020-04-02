«Будут ещё два обсерватора»: в Новосибирске готовятся к приёму следующего рейса из Бангкока

В правительстве подвёли итоги первого дня работы обсерваторов, в которые поместили прибывших из Таиланда туристов.
— Что касается вчерашнего рейса, к нам прибыло 174 человека, в том числе 44 ребёнка. Причем возраст детей от года до 14–15 лет, что требует определённых условий, — рассказал Сергей Нелюбов, заместитель губернатора Новосибирской области. — Порядка 80 человек — это жители Новосибирской области, остальные — жители других территорий. Было создано два обсерватора, вчера (1 апреля. — Прим. ред.) они были заселены. Там организовано питание, соответствующее медицинское наблюдение, термометрия — в общем, пул тех мероприятий, которые нужно провести.
За безопасностью в обсерваторах, по словам замгубернатора, следит Росгвардия. Родственники людей, находящихся на карантине, могут передавать им всё необходимое, однако общаться им можно только по телефону.
Этим вечером, 2 апреля, ожидается прилёт следующего рейса из Бангкока, к которому, как подчеркнул Сергей Нелюбов, в регионе уже готовы. Прилетят 175 человек.
— Будут ещё два обсерватора, — добавил он. — Особое внимание, конечно, мы уделяем размещению семей с детьми в возрасте до 7 лет. Мы понимаем уже, где будут находиться граждане сегодняшнего рейса, что касается завтрашнего дня — сегодня у нас выезжает рабочая группа. Также уже выехали представители Роспотребнадзора, здравоохранения и МВД.
Сергей Нелюбов не уточнил, где именно разместят прилетающих сегодня туристов из Бангкока, но пояснил, что по итогам вчерашнего дня был проведён «подробный разбор по каждой ситуации начиная с прибытия, раздачи памяток», а также создана горячая линия.
Всего в Новосибирской области, по предварительным данным, примут порядка 2–3 тысяч туристов, вернувшихся из Таиланда.
Накануне мы показали условия, в которых содержатся туристы из Бангкока, прибывшие в Новосибирск. Всю информацию по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области мы рассказываем в онлайн-трансляции.