В Новосибирске полицейские составили 7 административных протоколов на тех, кто должен находиться в самоизоляции после заграничной поездки.
— В Новосибирской области полиция продолжает проводить мероприятия с целью контроля соблюдения режима самоизоляции граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сотрудники органов внутренних дел ежедневно проверяют граждан, находящихся в самоизоляции. К нарушителям применяются меры административного воздействия.
Полицейские составили 7 административных протоколов по основаниям, предусмотренным ст. 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора»).
— Кроме этого, правоохранители проводят профилактические беседы с гражданами о соблюдении режима самоизоляции и предупреждают об опасности распространения коронавирусной инфекции, уделяя особое внимание пожилым людям, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Судьбу нарушителей будет решать суд. Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Всего на территории Новосибирской области полицейские уже провели более 60 тысяч профилактических бесед с жителями.
— Полиция также напоминает — за нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность, — напомнили в ведомстве.
Со 2 апреля всех туристов, прилетающих из других стран, принудительно везут в обсерватор — в этом месте им придется провести на карантине 14 дней. Территорию патрулирует охрана — люди в форме и с дубинками. Фотограф НГС побывал на территории и показал, как она выглядит.