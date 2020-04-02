В Новосибирске полицейские составили 7 административных протоколов на тех, кто должен находиться в самоизоляции после заграничной поездки.



— В Новосибирской области полиция продолжает проводить мероприятия с целью контроля соблюдения режима самоизоляции граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сотрудники органов внутренних дел ежедневно проверяют граждан, находящихся в самоизоляции. К нарушителям применяются меры административного воздействия.

Полицейские составили 7 административных протоколов по основаниям, предусмотренным ст. 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора»).