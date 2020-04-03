Новосибирская студентка сделала ролик из видеообращений своих друзей из разных стран Европы, он называется «Послание мира России». Участники говорят о том, как воспринимали коронавирус в их странах и что из этого вышло.



— Где-то пару недель назад я поняла, что происходит, какие последствия это может повлечь и почему важно убедить людей правильно действовать именно сейчас. С очень многими людьми общаюсь по всему миру и не хотелось бы, чтобы повторились их ошибки у нас, — рассказала студентка НГПУ Арина Недведская о том, почему решила смонтировать этот ролик. — Мы постарались это отразить и чётко сформулировать.