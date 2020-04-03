3 апреля пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Приезжих из Москвы и Питера посадят на карантин
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Коронавирус — это не шутка, говорят авторы послания

Коронавирус — это не шутка, говорят авторы послания

Новосибирская студентка сделала ролик из видеообращений своих друзей из разных стран Европы, он называется «Послание мира России». Участники говорят о том, как воспринимали коронавирус в их странах и что из этого вышло.

— Где-то пару недель назад я поняла, что происходит, какие последствия это может повлечь и почему важно убедить людей правильно действовать именно сейчас. С очень многими людьми общаюсь по всему миру и не хотелось бы, чтобы повторились их ошибки у нас, — рассказала студентка НГПУ Арина Недведская о том, почему решила смонтировать этот ролик. — Мы постарались это отразить и чётко сформулировать.

По её словам, это свежие сообщения, которые друзья записали за последние несколько дней. Практически все участники видео переехали в европейские страны из Сибири. Сама Арина вместе со своей семьёй сейчас в самоизоляции в Новосибирске.

Автор: Арина Недведская, монтаж: Михаил Гончаров

С 1 апреля в Новосибирске ввели карантинные меры. О том, как развивается ситуация, следите в нашей ежедневной онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирускарантинсамоизоляция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (42)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!