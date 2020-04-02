Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к нации 2 апреля.
Продлив нерабочие дни в России, президент таким образом поддержал идею главы Роспотребнадзора. Анна Попова призывала к этому в среду, 1 апреля, и сегодня «продленку» официально объявил Владимир Путин.
Анна Попова объяснила призыв продлить нерабочие дни тем, что период инкубации для вируса — 14 дней. Президент решил пойти дальше, но при этом отметил, что если текущая обстановка изменится в сторону улучшения — нерабочие дни сократят и люди смогут вернуться к работе.
Позже о необходимости продления мер социального дистанцирования на встрече с президентом говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом она отметила, что «при продлении режима самоизоляции важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах».
О необходимости установить нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля Владимир Путин заявил 25 марта во время обращения к нации. На тот момент коронавирус выявили у 658 жителей России. На сегодняшний день это число увеличилось до 3548 человек.