Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к нации 2 апреля.

Продлив нерабочие дни в России, президент таким образом поддержал идею главы Роспотребнадзора. Анна Попова призывала к этому в среду, 1 апреля, и сегодня «продленку» официально объявил Владимир Путин.



Анна Попова объяснила призыв продлить нерабочие дни тем, что период инкубации для вируса — 14 дней. Президент решил пойти дальше, но при этом отметил, что если текущая обстановка изменится в сторону улучшения — нерабочие дни сократят и люди смогут вернуться к работе.

