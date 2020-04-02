Около недели назад на Ленинской подстанции скорой помощи появились четыре эпидемиологические бригады. Врачи этих бригад прошли инструктаж о работе с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, после чего сразу заступили на дежурство. НГС побывал на подстанции и узнал, как изменилась работа врачей во время пандемии и как перевозят больных с подтвержденным диагнозом.

Анестезиолог-реаниматолог Ленинской подстанции Сергей Альтенгоф работает в скорой помощи 13 лет . Он рассказывает, что за последние недели их работа почти не поменялась, за исключением перевозки больных с коронавирусом в специальной капсуле — «биобэге».

