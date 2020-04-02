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В таких капсулах перевозят пациентов с подтвержденным коронавирусом

В таких капсулах перевозят пациентов с подтвержденным коронавирусом

Около недели назад на Ленинской подстанции скорой помощи появились четыре эпидемиологические бригады. Врачи этих бригад прошли инструктаж о работе с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, после чего сразу заступили на дежурство. НГС побывал на подстанции и узнал, как изменилась работа врачей во время пандемии и как перевозят больных с подтвержденным диагнозом.

Анестезиолог-реаниматолог Ленинской подстанции Сергей Альтенгоф работает в скорой помощи 13 лет. Он рассказывает, что за последние недели их работа почти не поменялась, за исключением перевозки больных с коронавирусом в специальной капсуле — «биобэге».

— Наша работа заключается в том, чтобы оказывать неотложную помощь самым тяжелобольным. Автодорожные травмы, железнодорожные травмы, пожары, шоки, различные тяжелые патологии, которые требуют реанимационных мероприятий. Единственное, что добавилось в нашей работе, — мы осуществляем перевозку больных с подтвержденными диагнозами коронавирусной инфекции в капсуле «биобэг» в инфекционный стационар. В остальных патологиях ничего не изменилось в экстренной медицине. По-человечески есть какие-то переживания [по поводу заражения], но индивидуальные средства защиты помогают обезопаситься и быть спокойнее, — рассказывает Сергей Альтенгоф, но разговор с ним обрывается — врач убегает на срочный вызов.

Так выглядит капсула для перевозки&nbsp;больных с особо опасными инфекциями. Как рассказывает и. о. старшего фельдшера подстанции Ирина Пахламкова, на их подстанции всего один «биобэг»

Так выглядит капсула для перевозки больных с особо опасными инфекциями. Как рассказывает и. о. старшего фельдшера подстанции Ирина Пахламкова, на их подстанции всего один «биобэг»

Капсула «биобэг» на подстанции всего одна, поэтому с ней обращаются бережно. Ирина Похламкова рассказывает, что «биобэг» обрабатывают после каждого больного — сначала в инфекционной больнице, а затем в специальном центре.

К капсуле подключаются кислород и, по необходимости, капельницы.

При вызове диспетчер скорой уточняет&nbsp;эпиданамнез больного&nbsp;— был ли у него контакт с зараженным, выезжал ли пациент заграницу, если да, то куда и когда. Специальные опросники есть и у докторов

При вызове диспетчер скорой уточняет эпиданамнез больного — был ли у него контакт с зараженным, выезжал ли пациент заграницу, если да, то куда и когда. Специальные опросники есть и у докторов

Когда есть подозрение на заражение пациента коронавирусом, врачам выдают индивидуальные инфекционные костюмы — это многослойная экипировка из штанов, рубашки, халата, фартука, шлема и респиратора

Когда есть подозрение на заражение пациента коронавирусом, врачам выдают индивидуальные инфекционные костюмы — это многослойная экипировка из штанов, рубашки, халата, фартука, шлема и респиратора

Кареты скорой помощи также обрабатывают после каждого вызова

Кареты скорой помощи также обрабатывают после каждого вызова

Из-за распространения коронавируса на подстанции создали четыре специальных эпидбригады

Из-за распространения коронавируса на подстанции создали четыре специальных эпидбригады

Врачи рассказывают, что перевезли уже четырех пациентов с подтвержденным коронавирусом

Врачи рассказывают, что перевезли уже четырех пациентов с подтвержденным коронавирусом

Прямо во время разговора с журналистами Сергею Альтенгофу поступил сложный вызов

Прямо во время разговора с журналистами Сергею Альтенгофу поступил сложный вызов

Экипаж скорой помощи моментально среагировал и уехал на вызов

Экипаж скорой помощи моментально среагировал и уехал на вызов

Здание скорой помощи находится на Троллейной, 29

Здание скорой помощи находится на Троллейной, 29

В Новосибирске уже второй день действует режим самоизоляции. О том, как он работает, мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже. Спойлер: не очень. Например, многие новосибирцы воспользовались лазейкой в запрете на выход из дома и стали ходить по своим делам вместе с собаками.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19Скорая помощь
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