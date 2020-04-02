Около недели назад на Ленинской подстанции скорой помощи появились четыре эпидемиологические бригады. Врачи этих бригад прошли инструктаж о работе с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, после чего сразу заступили на дежурство. НГС побывал на подстанции и узнал, как изменилась работа врачей во время пандемии и как перевозят больных с подтвержденным диагнозом.
Анестезиолог-реаниматолог Ленинской подстанции Сергей Альтенгоф работает в скорой помощи
— Наша работа заключается в том, чтобы оказывать неотложную помощь самым тяжелобольным. Автодорожные травмы, железнодорожные травмы, пожары, шоки, различные тяжелые патологии, которые требуют реанимационных мероприятий. Единственное, что добавилось в нашей работе, — мы осуществляем перевозку больных с подтвержденными диагнозами коронавирусной инфекции в капсуле «биобэг» в инфекционный стационар. В остальных патологиях ничего не изменилось в экстренной медицине. По-человечески есть какие-то переживания [по поводу заражения], но индивидуальные средства защиты помогают обезопаситься и быть спокойнее, — рассказывает Сергей Альтенгоф, но разговор с ним обрывается — врач убегает на срочный вызов.
Капсула «биобэг» на подстанции всего одна, поэтому с ней обращаются бережно. Ирина Похламкова рассказывает, что «биобэг» обрабатывают после каждого больного — сначала в инфекционной больнице, а затем в специальном центре.
К капсуле подключаются кислород и, по необходимости, капельницы.
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