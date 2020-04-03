Новосибирцы не понимают, можно ли ездить на дачу из-за ужесточения карантинных мер по коронавирусу.
Это один из популярных вопросов, которые задают читатели НГС редакции. Мнения специалистов горячей линии 112 и регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции разошлись.
По версии линии 112 — нельзя
Как рассказали корреспонденту НГС на горячей линии 112, передвижения новосибирцев на самоизоляции возможны в 100 метрах от дома. Это выход в магазин, аптеку, вынос мусора и выгул собаки, а все остальные передвижения запрещены.
— Нельзя на дачи, всем сидеть по домам, — строго резюмировали на горячей линии 112.
В правительстве НСО говорят, что можно
В пресс-службе правительства со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что самоизоляция возможна в местах пребывания, в том числе и на даче — при условии ограничения прямых контактов с другими людьми. Это разрешает постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года «Об ограничении доступа людей и транспортных средств».
— Режим самоизоляции введен для ограничения прямых контактов между людьми для снижения рисков распространения инфекции и требует прежде всего ответственного отношения новосибирцев к своему здоровью и здоровью своих родных и близких, ответственного поведения в сложившихся условиях. При выборе конкретного места для самоизоляции (дача или другое место пребывания) необходимо в первую очередь учитывать его доступность для экстренных служб, возможность вызвать врача в случае появления признаков простудных заболеваний, — предостерегли дачников в пресс-службе правительства.
Ранее корреспонденты НГС объезжали самые живописные, популярные и дорогие дачные поселки вокруг города — их жители показали, почему помидоры, сосны и комары лучше отпуска за границей.
Изучить полный текст губернаторского указа, который запрещает жителям Новосибирска выходить из дома, можно здесь.