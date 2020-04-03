Новосибирцы не понимают, можно ли ездить на дачу из-за ужесточения карантинных мер по коронавирусу.

Это один из популярных вопросов, которые задают читатели НГС редакции. Мнения специалистов горячей линии 112 и регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции разошлись.

По версии линии 112 — нельзя

Как рассказали корреспонденту НГС на горячей линии 112, передвижения новосибирцев на самоизоляции возможны в 100 метрах от дома. Это выход в магазин, аптеку, вынос мусора и выгул собаки, а все остальные передвижения запрещены.