Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали тест-систему на иммунитет к коронавирусной инфекции.
— В настоящее время в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин, — цитирует РИА «Новости» вице-премьера Татьяну Голикову.
Тест-система может быть зарегистрирована уже к
Ранее сотрудники «Вектора» сделали снимки коронавируса под микроскопом.