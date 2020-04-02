2 апреля четверг
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Что внутри обсерватора, куда свозят туристов
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Совсем скоро тест-систему должны зарегистрировать

Совсем скоро тест-систему должны зарегистрировать

Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали тест-систему на иммунитет к коронавирусной инфекции.

— В настоящее время в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин, — цитирует РИА «Новости» вице-премьера Татьяну Голикову.

Тест-система может быть зарегистрирована уже к 10–15 апреля.

Ранее сотрудники «Вектора» сделали снимки коронавируса под микроскопом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске«Вектор»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!