В среду, 1 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в регионе зафиксирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, и это снова женщина. Она путешествовала по Италии и Нидерландам с другом с 4 по
Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске за последние сутки:
- министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов похвалил жителей, сидящих дома. Он также обратился к тем, кто недавно вернулся из-за рубежа;
- сегодня утром в городе завыли сирены. Новосибирцев это немного напугало. Объясняем, зачем это нужно и что будет дальше;
- рестораны и службы доставки начали закрываться на неопределённый срок. Наш обозреватель узнал, почему так происходит;
- собрали кадры утреннего Новосибирска в первый день самоизоляции. Хотели поснимать пустой город, но людей оказалось слишком уж много. Смотрите сами;
- оказывается, 98 лет назад в Новосибирске тоже вводили ограничения на прогулки. Только связано это было вовсе не с вирусами;
- на базе больницы № 11 собираются развернуть госпиталь. Выяснили, куда отправят пациентов, которые сейчас проходят там лечение;
- Новосибирская область получила постановление главного санитарного врача России о дополнительных мерах по недопущению распространения
COVID-2019. Разобрались, о чем оно;
- хорошие новости тоже были. За сутки в России зафиксировано
440 новыхслучаев заболевания коронавирусом. Это на 60 меньше, чем вчера;
- правительство ведет переговоры с управляющими компаниями о способах оплаты услуг во время объявленной самоизоляции. Возможно, пеню за просрочку снимать пока не будут. Но это не точно;
- окончательно разобрались с тем, кому в Новосибирске можно работать в период самоизоляции, а кому — нет. А ещё власти объяснили, нужна ли человеку справка, если он ходит на работу;
- пассажиров рейса, прибывших из Таиланда в Новосибирск сегодня днём, не выпустили из аэропорта. На автобусах их доставили в обсерватор. Четыре человека подписали отказ от госпитализации, но это не помогло. Суд решил, что лучше им пока пожить в изоляции. Наш фотограф уже съездил к санаториям, где развернули обсервацию, и показал, что там происходит;
- отличная колонка нашего криминального журналиста о том, как она весь день пыталась нарваться на проверку документов, но у неё ничего не получилось;
- ну и напоследок. Роспотребнадзор предлагает продлить выходные, потому что одна неделя — это слишком мало.
НГС продолжает вести онлайн-трансляцию происходящего в Новосибирске во время пандемии коронавируса. Оставайтесь с нами.