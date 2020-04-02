В среду, 1 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в регионе зафиксирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, и это снова женщина. Она путешествовала по Италии и Нидерландам с другом с 4 по 18 марта .

Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске за последние сутки: