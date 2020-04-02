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Теперь в регионе 10 случаев заболевания коронавирусом

Теперь в регионе 10 случаев заболевания коронавирусом

В среду, 1 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в регионе зафиксирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, и это снова женщина. Она путешествовала по Италии и Нидерландам с другом с 4 по 18 марта.

Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске за последние сутки:

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию происходящего в Новосибирске во время пандемии коронавируса. Оставайтесь с нами.

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коронавирус в Новосибирске
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