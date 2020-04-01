За сутки число заболевших коронавирусом в России возросло на 18,8%, пока превалируют завозные случаи, а в России на сегодня подготовлено 94 тысячи койко-мест для пациентов с коронавирусом. Об этом и многом другом рассказала Владимиру Путину заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе очередной встречи. Президент и вице-премьер обсуждают ситуацию с коронавирусом каждый день.



Вот что стало известно на сегодняшний день:



наибольший уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве, Коми, Бурятии, Петербурге и Подмосковье;

в 10 регионах РФ коронавируса нет;

меры социального дистанцирования должны быть продлены;

увеличение числа выявленных зараженных происходит из-за роста количества тестирований на коронавирус;

при продлении режима самоизоляции важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах;

тест-система на иммунитет от коронавируса может быть зарегистрирована в срок к 10–15 апреля;

доклинические исследования вакцины от коронавируса будут проведены до 22 июня;

в центре «Вектор» разработана система по выявлению антител в сыворотке крови у тех, кто переболел коронавирусом;

60 добровольцев примут участие в испытании вакцины от коронавируса, работа начнется 29 июня;

в РФ исследуются 8 препаратов лечения коронавируса, достоверные данные по ним будут получены 10 апреля;

количество прибывающих в РФ граждан будет ограничено.

Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.