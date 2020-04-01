2 апреля четверг
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Что внутри обсерватора, куда свозят туристов
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Когда начнут испытывать вакцину и как ее будут проверять

Когда начнут испытывать вакцину и как ее будут проверять

За сутки число заболевших коронавирусом в России возросло на 18,8%, пока превалируют завозные случаи, а в России на сегодня подготовлено 94 тысячи койко-мест для пациентов с коронавирусом. Об этом и многом другом рассказала Владимиру Путину заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе очередной встречи. Президент и вице-премьер обсуждают ситуацию с коронавирусом каждый день.

Вот что стало известно на сегодняшний день:

  • наибольший уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве, Коми, Бурятии, Петербурге и Подмосковье;
  • в 10 регионах РФ коронавируса нет;
  • меры социального дистанцирования должны быть продлены;
  • увеличение числа выявленных зараженных происходит из-за роста количества тестирований на коронавирус;
  • при продлении режима самоизоляции важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах;
  • тест-система на иммунитет от коронавируса может быть зарегистрирована в срок к 10–15 апреля;
  • доклинические исследования вакцины от коронавируса будут проведены до 22 июня;
  • в центре «Вектор» разработана система по выявлению антител в сыворотке крови у тех, кто переболел коронавирусом;
  • 60 добровольцев примут участие в испытании вакцины от коронавируса, работа начнется 29 июня;
  • в РФ исследуются 8 препаратов лечения коронавируса, достоверные данные по ним будут получены 10 апреля;
  • количество прибывающих в РФ граждан будет ограничено.

Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирусПутинГоликова
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (82)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!