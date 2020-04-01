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За несколько часов до этого президент провёл совещание с&nbsp;членами правительства

За несколько часов до этого президент провёл совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь за фейки будут наказывать даже частных лиц. Если распространение ложной информации повлечет по неосторожности вред здоровью человека, то автору фейка будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Или даже лишение свободы на срок до трех лет. Если же в результате человек погиб — штраф будет до 2 млн рублей, а срок — до пяти лет.

За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, теперь грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека, срок лишении свободы увеличится до пяти лет, если погибли двое или более человек — грозит заключение до семи лет.

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коронавирусВладимир Путин
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