Коронавирус в США: 10 фактов, как американцы переживают карантин — рассказывает бывшая сибирячка

НГС запустил на этой неделе инстасериал: серию интервью в прямом эфире Instagram с сибиряками, которые живут в других странах и там переживает карантин. После каждого эфира мы будем публиковать подборку из 10 интересных фактов, о которых нам расскажут наши герои. Полная видеозапись разговора доступна в нашем Instagram в течение суток после трансляции.
В сегодняшнем выпуске корреспондент НГС Илья Калинин общается с режиссёром монтажа, экс-участницей новосибирской телепрограммы «Тусовка» и бывшей солисткой группы «Михална» Татьяной Баталовой. Она уже четыре года живёт в Лос-Анджелес. Как у них обстоят дела с коронавирусом? Статистика об огромном количестве заболевших — реальная? Можно ли американцам выходить из дома? Сейчас всё расскажем.
- Первые случаи коронавируса в США выявили в конце января — начале февраля 2020 года. Сейчас США находятся на первом месте в мире по числу заболевших: на 1 апреля зафиксировано около 190 тысяч заболевших коронавирусом и 4000 умерших. В штате Калифорния на 1 апреля было более 8500 заразившихся и 143 умерших. В Калифорнии живет порядка 40 миллионов человек.
- Паника в США началась после того, как 12 марта президент США Дональд Трамп закрыл границы с Европой. На следующий день в магазинах были раскуплены почти все продукты питания и туалетная бумага.
- Вслед за туалетной бумагой и одноразовыми полотенцами в магазинах пропали: бутилированная вода, мясные и овощные консервы, молоко, яйца и хлеб длительного хранения. Но в течение недели всё вернулось на свои полки по тем же ценам. Кроме туалетной бумаги. Имбирь в цене, как в Новосибирске, не вырос. Гречка в США почти нигде не продаётся, кроме как в русских магазинах.
- Туалетная бумага в Калифорнии дефицит до сих пор. Спекулянты перепродают её в интернете по ценам в 2–3 раза выше. Изначально упаковка бумаги из нескольких рулонов стоила 10 долларов. Когда туалетную бумагу всё же привозят в магазины, то за ней выстраивается отдельная очередь. Продают бумагу лимитировано.
- Ещё один дефицит: медицинские маски. В Лос-Анджелесе их можно купить с рук у метро по 2 доллара (около 160 рублей по курсу на момент публикации материала. — Прим. ред.) за штуку. Раньше за эту же цену в аптеках продавали упаковку масок.
- Работающие продуктовые магазины покупателей запускают партиями. Остальные ждут на улице. Отсюда пошли видеоролики с бесконечными очередями возле американских магазинов. За расстоянием между стоящими в очередях на улице часто следят работники магазина. Правда, в самих магазинах в очередях у касс дистанцию покупатели часто не соблюдают.
- Карантин в США проходит по «итальянскому сценарию»: сначала закрылись школы, потом через какое-то время — бары, рестораны и прочий бизнес, который не является жизненно необходимым. Это произошло 16 марта. А ещё примерно через неделю закрыли для посещения пляжи.
- Выходить из дома американцам можно. Местные власти просто не рекомендуют жителям это делать, но какого-то жесткого запрета нет. На улицах полицейские никого не останавливают и никаких справок или QR-кодов не требуют.
- Президент Дональд Трамп пообещал гражданам США безвозмездно выдать на период карантина по 1200 долларов (около 100 тысяч рублей. — Прим. ред.). Но какое-то ранжирование получателей такой субсидии всё же предполагается: в зависимости от доходов и уплаченных налогов.
- В качестве дополнительных мер поддержки вводят различные отсрочки по налогам. Также объявлен запрет на выселение людей из жилья за неуплату аренды. Но аренду позже заплатить всё равно придётся.
НГС ведёт круглосуточную онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске. Как выглядели улицы нашего города в первый день карантина — смотрите в 20 кадрах.