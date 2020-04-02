Коронавирус в США: 10 фактов, как американцы переживают карантин — рассказывает бывшая сибирячка

НГС запустил на этой неделе инстасериал: серию интервью в прямом эфире Instagram с сибиряками, которые живут в других странах и там переживает карантин. После каждого эфира мы будем публиковать подборку из 10 интересных фактов, о которых нам расскажут наши герои. Полная видеозапись разговора доступна в нашем Instagram в течение суток после трансляции.

В сегодняшнем выпуске корреспондент НГС Илья Калинин общается с режиссёром монтажа, экс-участницей новосибирской телепрограммы «Тусовка» и бывшей солисткой группы «Михална» Татьяной Баталовой. Она уже четыре года живёт в Лос-Анджелес. Как у них обстоят дела с коронавирусом? Статистика об огромном количестве заболевших — реальная? Можно ли американцам выходить из дома? Сейчас всё расскажем.

