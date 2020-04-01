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Некоторым странам все еще удается противостоять вирусу

Некоторым странам все еще удается противостоять вирусу

Количество мест на Земле, куда добрался коронавирус, прибавляется с каждым днем. За предыдущие сутки о зарегистрированных случаях сообщила Сьерра-Леоне — небольшая страна в Западной Африке. Теперь болезнь распространилась почти по всей планете. По данным Всемирной организации здравоохранения, пациентов с коронавирусом нет всего в нескольких странах. Крупнейшая из них — Йемен, молчит о зараженных Северная Корея, представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева уверяет, что в стране нет больных.

— По официальной статистике, что и мы подтверждаем, так как тесно сотрудничаем с лабораторией, которая проводит ПЦР-тестирование, в Таджикистане нет ни одного позитивного зарегистрированного случая COVID-19, — заявила Перфильева.

В официальном списке ВОЗ не все страны, где пока нет коронавируса, — Всемирная организация здравоохранения не учитывает самопровозглашенные, но непризнанные или частично признанные государства. Например, в список не попала Абхазия.

Просто посмотрите на карту, чтобы понять масштабы распространения инфекции.

Вот так теперь выглядит Земля с точки зрения эпидемиологов

Вот так теперь выглядит Земля с точки зрения эпидемиологов

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