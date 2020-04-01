— По официальной статистике, что и мы подтверждаем, так как тесно сотрудничаем с лабораторией, которая проводит ПЦР-тестирование, в Таджикистане нет ни одного позитивного зарегистрированного случая COVID-19, — заявила Перфильева.

В официальном списке ВОЗ не все страны, где пока нет коронавируса, — Всемирная организация здравоохранения не учитывает самопровозглашенные, но непризнанные или частично признанные государства. Например, в список не попала Абхазия.

Просто посмотрите на карту, чтобы понять масштабы распространения инфекции.

