Количество мест на Земле, куда добрался коронавирус, прибавляется с каждым днем. За предыдущие сутки о зарегистрированных случаях сообщила Сьерра-Леоне — небольшая страна в Западной Африке. Теперь болезнь распространилась почти по всей планете. По данным Всемирной организации здравоохранения, пациентов с коронавирусом нет всего в нескольких странах. Крупнейшая из них — Йемен, молчит о зараженных Северная Корея, представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева уверяет, что в стране нет больных.
— По официальной статистике, что и мы подтверждаем, так как тесно сотрудничаем с лабораторией, которая проводит ПЦР-тестирование, в Таджикистане нет ни одного позитивного зарегистрированного случая COVID-19, — заявила Перфильева.
В официальном списке ВОЗ не все страны, где пока нет коронавируса, — Всемирная организация здравоохранения не учитывает самопровозглашенные, но непризнанные или частично признанные государства. Например, в список не попала Абхазия.
Просто посмотрите на карту, чтобы понять масштабы распространения инфекции.