В России впервые уменьшился прирост заболеваемости коронавирусом. Это победа?

За последние сутки в России впервые зарегистрировано меньше заболевших коронавирусом, чем за предыдущий день. Вчера оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о 500 новых случаях, сегодня — о 440. Еще вчера медики говорили о том, что режим самоизоляции скорее всего продлят еще как минимум на неделю, а Госдума экстренно принимала законы о борьбе с коронавирусом. А может, теперь они и не пригодятся? Ситуация же улучшается.

— Это хороший результат, но ориентироваться на него нельзя. Это малая выборка, времени прошло очень мало, но все мероприятия, которые проводятся — просчитываются, — рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова. — Сейчас, глядя на эти 7 дней, мы увидим, как развивается процесс. Если заболеваемость снизится — этого будет достаточно, если нет — будут предложены еще какие-то варианты для того, чтобы добиться устойчивого ответа на эпидпроцесс. Вирус постоянно развивается. Рано говорить о победе. Мы идем на опережение, но и расслабляться еще рано. Если мы не переломим сегодняшнюю ситуацию, то придется вводить еще более строгие меры.